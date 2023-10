Një studim i ri i kryer nga studiues në Qendrën për Kozmologjinë dhe Fizikën e Grimcave në Universitetin e Nju Jorkut sugjeron se yjet mund të priten në gjysmë nga "thika relativiste", të cilat janë rrjedhje ultra të fuqishme të plazmës të formuara nga fusha magnetike jashtëzakonisht të forta. Këto tehe ndarëse të yjeve mund të shpjegojnë potencialisht disa nga shpërthimet më të shndritshme në univers, të njohura si shpërthime të rrezeve gama (GRBs).

GRB-të janë shpërthime jashtëzakonisht të fuqishme në qiell, por ato shpesh ndodhin shumë larg që ne t'i vëzhgojmë ato në detaje. Këto shpërthime mendohet se krijohen ose nga vrimat e zeza ose nga magnetarët, të cilët janë yje neutronësh shumë të magnetizuar. Megjithatë, zbehja e ngadaltë e disa GRB-ve ka qenë e vështirë për astronomët të shpjegojnë.

Në këtë studim të ri, autorët propozojnë që këto GRB të zgjatura mund të rezultojnë nga vdekja e yjeve masive. Kur një yll vdes, bërthama e tij shembet, duke formuar një yll neutron të rrethuar nga shtresa hidrogjeni dhe heliumi. Nëpërmjet ngjeshjes dhe rrotullimit të shpejtë, ky yll neutron mund të fitojë një fushë magnetike jashtëzakonisht të fortë, duke e kthyer atë në një magnetar.

Mjedisi kaotik që rrethon një magnetar të porsalindur bën që rrethina e tij të rrihet në një mënyrë të tërbuar për shkak të rrezatimit intensiv dhe fushave magnetike. Hulumtimet e mëparshme sugjerojnë që një avion formohet përgjatë boshtit të rrotullimit të magnetarit si rezultat. Megjithatë, studiuesit në këtë studim zbuluan se fushat magnetike të magnetarit mund të prodhojnë gjithashtu shpërthime rrezatimi përgjatë ekuatorit të tij.

Këto shpërthime rrezatimi, të formuara nga forcat centrifugale të yllit rrotullues, formojnë një teh që lëviz nëpër yllin me gati shpejtësinë e dritës. Energjia e bartur nga kjo "teh relativist" është më e madhe se ajo e një shpërthimi supernova dhe në mënyrë efektive mund ta ndajë yllin në gjysmë ndërsa ai udhëton jashtë. Tehu vazhdon të udhëtojë për një distancë të konsiderueshme përpara se të humbasë vrullin, duke shpjeguar potencialisht zbehjen e ngadaltë të GRB-ve të caktuara.

Gjatë udhëtimit të saj, tehu gjithashtu grumbullon më shumë material, duke përforcuar fuqinë e tij shkatërruese. Për më tepër, tehu shkakton paqëndrueshmëri brenda vetë yllit, duke çuar në vdekjen e tij përfundimtare.

Ndërsa ky studim shërben për të demonstruar besueshmërinë e teheve relativiste që shpjegojnë GRB-të, kërkimet e ardhshme synojnë të analizojnë se si këto tehe evoluojnë me kalimin e kohës dhe të kuptojnë procesin e vdekjes yjore të lidhur me to. Duke identifikuar nënshkrimet kryesore të këtij lloji të shpërthimit, shkencëtarët mund të konfirmojnë nëse GRB-të e vëzhguara më parë përputhen me këtë model.

Burimet: Qendra për Kozmologjinë dhe Fizikën e Grimcave në Universitetin e Nju Jorkut, arXiv.org