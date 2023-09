Raketa Atlas V e ULA kthehet në shërbim me vendosje të suksesshme satelitore

By

Raketa Atlas V e United Launch Alliance është rikthyer me sukses në shërbim pas një hendeku prej dhjetë muajsh në lëshime. Raketa u lëshua të dielën me misionin e vendosjes së satelitëve të shumtë në orbitën gjeosinkrone për Zyrën Kombëtare të Zbulimit (NRO) dhe Forcën Hapësinore të SHBA. Ky lëshim shënoi fundin e periudhës më të gjatë midis lëshimeve të Atlas V në 20 vjet.

ULA, një sipërmarrje e përbashkët midis Boeing dhe Lockheed Martin, është përballur me vonesat e klientëve si arsyeja kryesore për mungesën e lëshimeve për raketën Atlas V. Pavarësisht kësaj, ka ende 18 fluturime të tjera të planifikuara Atlas V, me raketat që kryesisht mbajnë satelitë për rrjetin me brez të gjerë Kuiper të Amazon dhe lëshojnë astronautët në kapsulën e ekuipazhit Starliner të Boeing.

Misioni i nisur të dielën për NRO, i njohur si "Silent Barker", do të gjurmojë lëvizjet e anijeve të tjera kozmike në orbitë gjeosinkrone, me fokus në aktivitetin satelitor kinez dhe rus. Ky mision nxjerr në pah rëndësinë e monitorimit dhe mbikëqyrjes së aktiviteteve hapësinore.

Raketa Atlas V ndezi motorin e saj kryesor RD-180 të prodhuar nga Rusia dhe pesë përforcues me karburant të ngurtë me rrip për t'u larguar nga Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral. Faza e parë e raketës lëshoi ​​përforcuesit dhe më vonë u nda për të lejuar shkallën e sipërme të Centaurit të vazhdojë të përshpejtohet në orbitë. Djegiet e shumta nga motori RL10 i skenës së sipërme Centaur i vendosën me sukses satelitët në një orbitë afër lartësisë gjeosinkrone.

ULA ka punuar për kalimin nga raketa Atlas V në raketën e re Vulcan. Programi Atlas V aktualisht ka 18 nisje të tjera të planifikuara, kryesisht për misionet e ekuipazhit Starliner të Boeing-it me kapsula. Raketa Vulcan, e cila do të përdorë motorët BE-4 të Blue Origin, pritet të marrë përsipër si raketa kryesore në vitet e ardhshme.

Në përgjithësi, kthimi i suksesshëm i raketës Atlas V në shërbim është një moment historik i rëndësishëm për ULA. Ai demonstron aftësinë e tyre për të dërguar satelitë në orbitën gjeosinkrone dhe thekson rëndësinë e lëshimeve të besueshme dhe të shpeshta në industrinë hapësinore.

Burimet:

- Ars Technica: [Emri i Burimit]