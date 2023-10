United Launch Alliance është vendosur të lëshojë raketën e parë Vulcan në prag të Krishtlindjes

Londër, 26 tetor 2023 – United Launch Alliance (ULA), një sipërmarrje e përbashkët e njohur midis Boeing dhe Lockheed Martin, ka njoftuar zyrtarisht planet e saj për të filluar fluturimin inaugurues të raketës Vulcan të shumëpritur në prag të Krishtlindjeve, siç raportohet nga CNBC. Tory Bruno, CEO i ULA, zbuloi këtë zhvillim emocionues gjatë paraqitjes së tij në Samitin e Këshillit Ekzekutiv të Teknologjisë CNBC. Dritarja e nisjes është caktuar të variojë nga data 24 deri në 26 dhjetor.

ULA po menaxhon me zell ndërtimin dhe kualifikimin e fazës së sipërme të raketës Vulcan, me një datë të parashikuar të përfundimit të caktuar në nëntor. Megjithatë, në rast të ndonjë vonese të papritur, ULA do të riplanifikojë nisjen për në janar për të siguruar një mision të pandërprerë dhe të suksesshëm. Nisja e Vulcan ka hasur në disa pengesa në fillim të këtij viti, duke përfshirë një shpërthim motori gjatë testimit të kryer nga furnizuesi i tij, Blue Origin.

Misioni novator Cert-1 do të jetë sipërmarrja debutuese për raketën Vulcan dhe do të përfshijë transportin e një toke hënore komerciale, të zhvilluar nga Astrobotic, së bashku me një ngarkesë për Celestis. Kjo ngarkesë e jashtëzakonshme do të shërbejë si një shërbim përkujtimor, duke mbajtur hirin e dashur të individëve që dëshironin të preheshin në hapësirën e përjetshme të hapësirës.

Pas nisjes së suksesshme të Vulcan, ULA parashikon lëshime të shumta për vitin 2024, me një përshpejtim të mëvonshëm në frekuencën e lëshimit në një orar dy-javor deri në gjysmën e dytë të vitit 2025. ULA së fundi siguroi një kontratë për lëshimin e satelitëve Kuiper të Amazon, duke rezultuar në një grumbullim të balancuar prej përafërsisht 50-50 midis projekteve qeveritare dhe atyre tregtare.

