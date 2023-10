Lander hënor i Astrobotic do të shpërthejë në raketën Vulcan Centaur të ULA

Kompania e hapësirës ajrore me bazë në Pittsburgh, Astrobotic, do të bëjë histori me lëshimin e tokës së saj të parë hënore, e cila do të bartet nga raketa e re Vulcan Centaur e United Launch Alliance (ULA). CEO i ULA, Tory Bruno, njoftoi gjatë Samitit të Këshillit Ekzekutiv të Teknologjisë CNBC se nisja është planifikuar midis 24 dhjetorit dhe 26 dhjetorit.

Landeri robotik Peregrine i Astrobotic do të jetë në bordin e raketës, së bashku me një ngarkesë nga Celestis, një kompani që përdor shërbimet e lëshimit për të dërguar mbetjet e djegura në hapësirë ​​si një memorial. Nisja është pjesë e një kontrate prej 79.5 milionë dollarësh të dhënë Astrobotic nga NASA në 2019 përmes iniciativës Commercial Lunar Payload Services. Misioni synon të dërgojë ngarkesa shkencore në rajonet veriore të Hënës në emër të agjencisë hapësinore.

Sipas Brunos, data specifike e nisjes u zgjodh për shkak të konsideratave shkencore që lidhen me mekanikën orbitale. Kërkesat e misionit të Astrobotic kërkojnë kushte ndriçimi të kontrolluara me kujdes dhe komunikim të vazhdueshëm radio me Deep Space Network. Këta faktorë e kufizojnë dritaren e nisjes në vetëm disa ditë çdo muaj.

Udhëtimi drejt këtij momenti historik nuk ka qenë pa sfida. Njoftimi fillestar i ULA si ofruesi i nisjes u bë në vitin 2019, me një datë të planifikuar të nisjes për vitin 2021. Megjithatë, vonesat teknike me raketën Vulcan, si shpërthimi i fazës së sipërme gjatë testimit në Qendrën e Fluturimeve Hapësinore Marshall të NASA-s në mars, shkaktuan pengesa. . Vonesa të mëtejshme ndodhën për shkak të incidenteve të testimit të motorit të raketave që përfshinin motorët BE-4 të Blue Origin. Pavarësisht këtyre pengesave, ULA ka besim se do të përfundojë testimin dhe kualifikimin e fazës së sipërme Vulcan në nëntor.

Ky mision i parë, i njohur si Certifikimi-1, është një nga dy fluturimet e certifikimit të kërkuara nga Forca Hapësinore. Nisja do të bëhet nga Kompleksi Launch 41 në Stacionin e Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida. ULA ka plane ambicioze për të rritur kadencën e lëshimit të Vulcan, duke synuar një lëshim çdo dy javë deri në mesin e vitit 2025. Kompania pret që kërkesa për shërbimet e saj të nisjes të vijë si nga qeveria ashtu edhe nga klientët komercialë, me fitimin e fundit të kontratës nga Amazon për të nisur një pjesë të mega-plejadës së saj të internetit satelitore Kuiper që është një arritje e dukshme.

FAQ:

