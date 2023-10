Landeri hënor i Astrobotic do të nisë në raketën Vulcan Centaur të ULA

By

Kompania me bazë në Pittsburgh Astrobotic po përgatitet për lëshimin e shumëpritur të tokës së saj të parë hënore në raketën e avancuar Vulcan Centaur të United Launch Alliance (ULA). CEO i ULA, Tory Bruno ka konfirmuar se nisja është planifikuar të bëhet midis 24 dhjetorit dhe 26 dhjetorit, duke shënuar një moment historik të rëndësishëm për të dy kompanitë dhe industrinë hapësinore në tërësi.

Nisja e ardhshme është një pjesë integrale e misionit të Astrobotic për të dërguar ngarkesa shkencore në rajonin verior të Hënës. Landeri robotik Peregrine, i zhvilluar nga Astrobotic, do të mbajë një kapacitet ngarkese prej 120 kilogramësh dhe do të mbështesë iniciativën Commercial Lunar Payload Services të NASA-s. Kjo iniciativë synon të inkurajojë zhvillimin e eksplorimit hënor duke u partnerizuar me kompani private.

Në një bashkëpunim novator, zbarkimi i Astrobotic Peregrine do të shfaqë gjithashtu një ngarkesë të pritur nga Celestis, një kompani e dedikuar për dërgimin e pjesëve të vogla të mbetjeve të djegura në hapësirë ​​si një shërbim përkujtimor. Ky partneritet unik shton një element prekës në mision dhe thekson njohjen në rritje të hapësirës si një kufi përfundimtar për kujtesën njerëzore.

Ndërsa dritarja e nisjes përkon me natën e Krishtlindjes, CEO i ULA, Tory Bruno thekson se koha bazohet në llogaritjet e përpikta shkencore. Kërkesat e misionit diktojnë kontroll të kujdesshëm të kushteve të ndriçimit dhe nevojën për komunikim të vazhdueshëm radio me Deep Space Network. Këta faktorë e kufizojnë dritaren e nisjes në vetëm disa ditë çdo muaj, duke e bërë nisjen në prag të Krishtlindjeve edhe më të rëndësishme.

ULA ka hasur pengesa teknike në zhvillimin e raketës së avancuar Vulcan Centaur. Megjithatë, kompania mbetet e përkushtuar për të garantuar standardet maksimale të sigurisë dhe performancës. Nisja e ardhshme përfaqëson një moment historik thelbësor për ULA, pasi është një nga dy fluturimet e certifikimit që kërkohen për të përmbushur kërkesat e rrepta të Forcave Hapësinore të Shteteve të Bashkuara.

Nisja është planifikuar të bëhet në Kompleksin Launch 41 në Stacionin e Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida. ULA ka plane ambicioze për të ardhmen, me synimin për të rritur kadencën e lëshimit të raketës Vulcan Centaur në një lëshim çdo dy javë deri në mesin e vitit 2025. Kjo kërkesë në rritje pritet të vijë si nga qeveria ashtu edhe nga klientët komercialë, pasi ULA vazhdon të sigurojë kontrata dhe partneritete me aktorët kryesorë në industri.

Nisja e parë hënore e Astrobotic, në partneritet me ULA, hap rrugën për eksplorimin e ardhshëm të hapësirës dhe ofron një perspektivë unike mbi rëndësinë e natës së Krishtlindjes si datë e nisjes. Ai demonstron aftësitë e jashtëzakonshme të kompanive private për të mbështetur kërkimin shkencor, për t'u bërë homazhe njerëzve të dashur dhe për të shtyrë kufijtë e eksplorimit njerëzor përtej Tokës.

FAQ

1. Cili është zbarkimi i parë hënor i Astrobotic?

Aeroplani i parë hënor i Astrobotic, i quajtur Peregrine, është një anije kozmike robotike e krijuar për të dërguar ngarkesa shkencore në rajonin verior të Hënës. Është afërsisht gjashtë këmbë i gjatë, tetë këmbë i gjerë dhe ka një kapacitet ngarkese prej 120 kilogramësh.

2. Cili është qëllimi i misionit?

Misioni synon të mbështesë iniciativën e NASA-s për Shërbimet Komerciale Lunar Payload duke dërguar ngarkesa shkencore në Hënë. Për më tepër, misioni përmban një partneritet unik me Celestis, një kompani që dërgon pjesë të vogla të mbetjeve të djegura në hapësirë ​​si një shërbim përkujtimor.

3. Pse është planifikuar nisja në prag të Krishtlindjeve?

Dritarja e nisjes përcaktohet nga kërkesat e misionit që kërkojnë kushte ndriçimi të kontrolluara me kujdes dhe komunikim të vazhdueshëm radio. Këto kufizime rezultojnë në disa ditë lëshimi në dispozicion çdo muaj, njëra prej të cilave bie në prag të Krishtlindjes.

4. Çfarë pengesash ka hasur ULA?

ULA është përballur me vonesa teknike në zhvillimin e raketës së saj Vulcan Centaur, duke përfshirë incidente që përfshijnë një shpërthim në fazën e sipërme gjatë testimit dhe një shpërthim tjetër gjatë testimit të motorit të raketës. Megjithatë, ULA mbetet e përkushtuar për të garantuar standardet maksimale të sigurisë dhe performancës.

5. Ku po bëhet nisja?

Nisja është vendosur të bëhet në Kompleksin Launch 41 në Stacionin e Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida.

