Eksplorimi robotik dhe miniera në hapësirë: e ardhmja e kërkimit të asteroideve

By

Asteroid Mining Corp., një startup me bazë në Londër, synon të revolucionarizojë industrinë e burimeve hapësinore me teknologjinë e saj të fundit të robotikës. Pavarësisht mungesës aktuale të pjekurisë së industrisë, kompania mbetet optimiste për potencialin e minierave të asteroideve. E themeluar në vitin 2016, Asteroid Mining Corp. përpiqet të jetë kompania e parë e minierave hapësinore në MB.

Në Samitin e Ekonomisë së Hapësirës në Los Anxhelos, CEO dhe themeluesi Mitch Hunter-Scullion zbuloi krijimin mbresëlënës të kompanisë, Asteroid Robotic-Explorer i Kapacitetit Hapësinor (SCAR-E). Ky robot inovativ me gjashtë këmbë peshon 20 kilogramë dhe ofron një sërë shërbimesh. Veçantia e SCAR-E qëndron në aftësinë e tij për të kryer detyra komplekse që robotët konvencionalë me katër këmbë nuk munden.

Ndërsa fokusi fillestar është në inspektimin industrial, aplikimet e mundshme të SCAR-E shtrihen shumë më gjerë. Me shtimin e kapëseve me gjashtë gishta në këmbët e tij, SCAR-E do të jetë në gjendje të shkallëzojë muret dhe të inspektojë bykun e anijes. Kjo shkathtësi hap dyert për eksplorimin e ardhshëm të kratereve hënore dhe kërkimin e asteroidëve.

Roverët tradicionalë me rrota kanë shërbyer mirë në Hënë dhe Mars. Megjithatë, ata përballen me kufizime kur përballen me shpate të pjerrëta ose terrene të vështira. SCAR-E, nga ana tjetër, ofron një zgjidhje për këtë problem, duke e bërë atë një kandidat të përshtatshëm për të hyrë në mjedise sfiduese hënore ose asteroide.

Përveç SCAR-E, Asteroid Mining Corp. po zhvillon gjithashtu Alchemist-1, një satelit për përpunimin e materialeve. Ky satelit synon të rrisë më tej aftësitë e kompanisë dhe të shërbejë aplikacione të tilla si Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës dhe misionet hënore.

Duke parë përpara drejt së ardhmes, Hunter-Scullion parashikon një kohë kur teknologjia robotike e kompanisë do të vendoset për ekspedita në asteroidë. Nga fundi i viteve 2030 ose në fillim të viteve 2030, Asteroid Mining Corp. shpreson të eksplorojë dhe të shfrytëzojë burimet e disponueshme në oborrin tonë qiellor, duke i hapur rrugën njerëzimit që të përfitojë nga këto burime të vlefshme jashtëtokësore.

Si përfundim, Asteroid Mining Corp. është pioniere në fushën e eksplorimit dhe minierave të hapësirës me teknologjinë e saj të avancuar të robotikës. Ndërsa kompania vazhdon të zhvillojë dhe përmirësojë produktet e saj, perspektiva e minierave të asteroideve bëhet gjithnjë e më e realizueshme. Me potencialin për të zhbllokuar burimet e mëdha të hapësirës, ​​kjo industri është premtuese për zbulimet e ardhshme shkencore dhe rritjen ekonomike.

Burimet:

– SpaceNews/Debra Werner