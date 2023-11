Satelit i ri në Mbretërinë e Bashkuar për të monitoruar klimën e Tokës dhe fatkeqësitë natyrore

Mbretëria e Bashkuar do të kontribuojë në zhvillimin e një anijeje të re kozmike të dedikuar për monitorimin e ndryshimeve klimatike dhe fatkeqësive natyrore. Duke bashkuar forcat me Portugalinë dhe Spanjën në projektin e Konstelacionit të Atlantikut, Agjencia Hapësinore e Mbretërisë së Bashkuar do të financojë ndërtimin e një sateliti gjurmues, që synon mbledhjen e të dhënave të vlefshme dhe të përditësuara mbi kushtet mjedisore të Tokës. Nisma, e cila mori 3 milionë funte financim nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, jo vetëm që do të ndihmojë në zbulimin dhe monitorimin e fatkeqësive natyrore, por gjithashtu do të mbështesë përpjekjet për të zbutur rreziqet e mundshme.

Sateliti i ri, një bashkëpunim me Open Cosmos, një kompani me bazë në Kampusin Hapësinor Harwell në Oxfordshire, do të kontribuojë ndjeshëm në iniciativat globale që synojnë ndryshimin e klimës dhe lehtësimin e fatkeqësive. Ai gjithashtu do të sigurojë të dhëna jetike për industritë kryesore si bujqësia dhe energjia, duke rritur më tej praktikat e tyre të qëndrueshmërisë. Andrew Griffith, një ministër në Departamentin për Shkencën, Inovacionin dhe Teknologjinë, theksoi rolin e ndërlikuar që luan vëzhgimi i Tokës në adresimin e sfidave të ngutshme globale. Ai vuri në dukje se të dhënat satelitore lejojnë vendimmarrje të shpejtë, duke forcuar gjithashtu sektorë të ndryshëm të ekonomisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Duke bashkëpunuar me Open Cosmos dhe duke mbështetur ambiciet e Atlantic Constellation, MB synon të përdorë teknologjinë hapësinore për të arritur qëllimet e përbashkëta. Ky bashkëpunim jo vetëm që krijon mundësi të reja për zhvillimin e aftësive në të ardhmen, por gjithashtu gjeneron perspektiva të punës, duke nxitur në fund rritjen ekonomike brenda vendit. Njoftimi i përfshirjes së Mbretërisë së Bashkuar në projekt përkon me fillimin e Konferencës së Hapësirës në Mbretërinë e Bashkuar në Belfast, Irlanda e Veriut, duke nënvizuar më tej angazhimin e vendit për të avancuar kërkimin shkencor dhe eksplorimin e hapësirës.

Pyetjet e bëra më shpesh

Cili është projekti i Konstelacionit të Atlantikut?

Projekti Atlantic Constelation është një iniciativë e udhëhequr nga Portugalia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar për të zhvilluar një grup satelitësh që synojnë monitorimin e kushteve mjedisore të Tokës, me një fokus të veçantë në ndryshimin e klimës dhe fatkeqësitë natyrore.

Si do të kontribuojë sateliti i ri në përpjekjet për ndryshimin e klimës?

Sateliti i ri, i financuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe i zhvilluar në bashkëpunim me Open Cosmos, do të sigurojë të dhëna të përditësuara rregullisht mbi klimën e Tokës. Ky informacion do të jetë i dobishëm për të kuptuar modelet dhe tendencat klimatike, të cilat, nga ana tjetër, do të lehtësojnë vendimmarrjen e informuar dhe zbatimin e strategjive efektive për zbutjen e ndryshimeve klimatike.

Cilat industri do të përfitojnë nga të dhënat e satelitit?

Të dhënat e satelitit do të jenë të vlefshme për një sërë industrish, duke përfshirë bujqësinë dhe energjinë. Ai do të përmirësojë praktikat bujqësore duke ofruar njohuri mbi modelet e motit dhe menaxhimin e tokës, duke kontribuar përfundimisht në rritjen e produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Për më tepër, sektori i energjisë mund të përdorë të dhënat për të optimizuar operacionet dhe për t'iu përgjigjur më mirë sfidave të lidhura me klimën.