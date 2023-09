Astronomët turq studiojnë grupin e hapur NGC 2509 duke përdorur të dhëna Gaia

By

Duke përdorur të dhëna nga sateliti Gaia i ESA, astronomët nga Universiteti i Stambollit kanë kryer një studim mbi grupin e hapur NGC 2509, duke ofruar njohuri mbi parametrat e tij strukturorë dhe astrofizikë. Grupet e hapura janë grupe yjesh që janë të lidhur lirshëm gravitacionalisht me njëri-tjetrin dhe janë formuar nga e njëjta re molekulare gjigante. NGC 2509, i vendosur në yjësinë e Puppis, është një grup i hapur i moshës së mesme që është studiuar dobët, me shumë nga vetitë e tij ende të pasigurta. Për të hetuar NGC 2509, astronomët analizuan të dhënat astrometrike dhe fotometrike nga Gaia Data Release 3. Ata ndanë anëtarët e grupimit nga yjet e fushës dhe përcaktuan parametra më të saktë themelorë të NGC 2509.

Studimi zbuloi se NGC 2509 ka një lëvizje mesatare të duhur prej -2.72 dhe 0.8 mas/vit në ngritje dhe deklinim djathtas, respektivisht. Distanca e saj e vlerësuar është afërsisht 8,200 vite dritë, dhe mosha e saj ka shumë të ngjarë 1.5 miliardë vjet. Rrezja kufizuese e grumbullit është rreth 16.7 vite dritë, dhe skuqja është 0.1 mag. Metaliteti i NGC 2509 matet të jetë në një nivel prej 0.0152 dex, dhe dendësia qendrore e tij yjore është afërsisht 32.33 yje/harkmin².

Zgjerimi i listës së grupimeve të hapura galaktike të njohura dhe studimi i tyre në detaje është thelbësor për të përmirësuar të kuptuarit tonë për formimin dhe evolucionin e galaktikës sonë. Ky studim kontribuon në njohjen e NGC 2509 dhe jep informacion të vlefshëm për vetitë e tij. Hulumtimi dhe studimi i mëtejshëm i grupimeve të hapura do të vazhdojë të zbulojë më shumë rreth natyrës së ndërlikuar të universit tonë.

