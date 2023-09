Shqetësimet lindin për misionin Aditya L1 të Indisë në mes të rreziqeve të stuhisë diellore

Publikimi i fundit i NASA-s i një videoje të frikshme që tregon një re të fuqishme Coronal Mass Ejection (CME) ka ngritur shqetësime në lidhje me rreziqet e mundshme që mund të hasë misioni Aditya L1 i Indisë. Ndërsa Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO) pret me padurim suksesin e misionit të saj Diell, Aditya L1, ekspertët po bëjnë paralele me sfidat me të cilat përballet misioni Parker Solar Solar i NASA-s.

Sonda diellore Parker e NASA-s ka qenë e rëndësishme në ofrimin e njohurive të vlefshme për ndikimet e dëmshme të stuhive diellore. Takimet e tij të ngushta me Diellin kanë dhënë të dhëna thelbësore për fenomenet diellore, duke kontribuar në një kuptim më të mirë të efekteve të tyre në Tokë. Vëzhgimet e fundit tregojnë se këto stuhi diellore mund të ndikojnë në klimën dhe të shkaktojnë shfaqjen e aurorave rreth rajoneve polare.

Pavarësisht se ka lundruar me sukses në një stuhi të fuqishme diellore dhe ka mbledhur të dhëna të rëndësishme diellore, Sonda Diellore Parker ka nënvizuar rreziqet e mundshme me të cilat përballen misionet e sondës hapësinore. Me Aditya L1 rrugës për në pikën Lagrange 1, ku do të studiojë Diellin, janë shfaqur shqetësimet se mund të përballet me sfida të ngjashme.

CME-të, shpërthimet e mëdha nga atmosfera e jashtme e Diellit, nxisin motin në hapësirë, i cili paraqet rreziqe për satelitët, teknologjitë e komunikimit dhe rrjetet e energjisë në Tokë. Sonda diellore Parker synonte të analizonte nëse CME-të mund të ndërveprojnë me pluhurin planetar dhe të parashikojnë modelet e motit në hapësirë ​​për të mbrojtur planetin tonë, aktivitetet njerëzore dhe satelitët.

Pluhuri ndërplanetar, i gjetur pranë planetëve si Toka, luan një rol vendimtar në të kuptuarit e shpejtësisë me të cilën CME-të udhëtojnë nga Dielli në Tokë, duke mundësuar një parashikim më të saktë të ndikimit të tyre. Këto dukuri diellore mund të zhvendosin pluhurin ndërplanetar deri në 6 milionë kilometra larg Tokës.

Ndërsa shqetësimet vazhdojnë, është thelbësore të merren parasysh disa faktorë kyç në lidhje me misionin Aditya L1. Ndryshe nga misioni Parker, anija kozmike Aditya L1 ndodhet në një distancë të konsiderueshme nga Dielli, duke u pozicionuar pak më shumë se 1.5 milion kilometra nga Toka. Për më tepër, anija kozmike është e pajisur me shtresa mbrojtëse dhe materiale speciale për ta mbrojtur atë nga rrezatimi dhe retë CME.

Ndërsa Aditya L1 vazhdon udhëtimin e saj në hapësirën e thellë, duke u nisur drejt pikës Lagrange, janë marrë masa paraprake për të zbutur dëmet e mundshme. ISRO e Indisë mbetet optimiste për suksesin e misionit të tyre mes sfidave të paraqitura nga stuhitë diellore.

