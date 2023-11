Zbulimi Revolucionar hedh dritë mbi natyrën e Be Stars

Shkencëtarët në Universitetin e Leeds-it kanë bërë një zbulim novator që mund të riformësojë plotësisht kuptimin tonë për yjet Be, disa nga yjet më domethënës dhe më të zakonshëm në univers. Supozimet e mëparshme thoshin se yjet Be ekzistojnë kryesisht në sisteme me dy yje, por provat e reja sugjerojnë se ato mund të jenë në të vërtetë pjesë e sistemeve me yje të trefishtë.

Udhëhequr nga Ph.D. Studenti Jonathan Dodd dhe profesori René Oudmaijer, studiuesit përdorën të dhëna nga sateliti Gaia i Agjencisë Hapësinore Evropiane për të analizuar lëvizjen e këtyre yjeve nëpër qiellin e natës. Vëzhgimet e tyre treguan se yjet e Be kanë një shkallë më të ulët të shoqëruesve sesa pritej, duke ngritur fillimisht pyetje rreth formimit të tyre.

Megjithatë, hetimi i mëtejshëm zbuloi se në ndarje më të mëdha, shkalla e yjeve shoqëruese është e ngjashme midis yjeve Be dhe yjeve të tjerë B. Kjo i bëri studiuesit të konkludojnë se një yll i tretë është shpesh i pranishëm në këto sisteme, duke e shtyrë yllin shoqërues të lëvizë më pranë yllit Be. Kjo afërsi mundëson transferimin e masës nga një yll në tjetrin, duke rezultuar në formimin e diskut të veçantë të yllit Be.

Ky zbulim sfidon konsensusin e mëparshëm se disqet rreth yjeve Be shkaktohen vetëm nga rrotullimi i shpejtë i vetë yjeve. Duke marrë në konsideratë ndikimin e sistemeve të trefishtë të yjeve, shkencëtarët kanë thelluar të kuptuarit tonë për formimin dhe evolucionin e këtyre objekteve intriguese.

"Fakti që ne nuk i shohim ata mund të jetë për shkak se ata tani janë shumë të zbehtë për t'u zbuluar," thotë hetuesi kryesor Prof Oudmaijer, duke sugjeruar se këta yje shoqërues mund të jenë bërë më të vegjël dhe më të zbehtë pasi u janë hequr masa nga "vampiri". Bëhu yll.

Ky hulumtim hedh dritë të re mbi dinamikën komplekse të yjeve Be dhe nxjerr në pah nevojën për hetime të mëtejshme në sistemet e shumëfishta yjesh. Duke zgjeruar njohuritë tona për këto yje masive, ne fitojmë njohuri të vlefshme në proceset më të gjera të evolucionit yjor.

FAQ

Çfarë janë yjet e Be?

Be yjet janë një nëngrup yjesh B që karakterizohen nga prania e një disku rrethues yjor të bërë nga materiali i gaztë. Këto disqe ngjajnë me unazat e Saturnit në sistemin tonë diellor.

Cila është domethënia e këtij zbulimi?

Zbulimi se yjet Be mund të ekzistojnë në sistemet me tre yje sfidon supozimet e mëparshme rreth formimit dhe evolucionit të tyre. Ai siguron njohuri të vlefshme për dinamikën komplekse të këtyre objekteve dhe thellon të kuptuarit tonë të evolucionit yjor në përgjithësi.

Si u bë ky zbulim?

Studiuesit analizuan të dhënat nga sateliti Gaia i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, ​​i cili gjurmon lëvizjen e yjeve nëpër qiellin e natës. Duke vëzhguar lëvizjet e yjeve Be, ata ishin në gjendje të konkludonin praninë e një ylli të tretë në shumë raste, gjë që ndikon në formimin e diskut të yllit Be.

Çfarë implikimesh ka kjo për kërkimet e ardhshme?

Ky zbulim hap rrugë të reja për të eksploruar natyrën e yjeve Be dhe rolin e sistemeve të shumta yjore në formimin e tyre. Nevojiten hetime të mëtejshme për të kuptuar plotësisht dinamikën e këtyre sistemeve dhe proceset e përfshira në transferimin e masës midis yjeve.