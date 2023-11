Zbulimi i ri zbulon se yjet e trefishtë mund të transformojnë kuptimin tonë për yjet masiv të besë

By

Një studim i ri novator i kryer nga shkencëtarët nga Universiteti i Leeds ka hedhur dritë mbi një aspekt të panjohur më parë të yjeve masive Be. Hulumtimi, i udhëhequr nga studenti i doktoraturës Jonathan Dodd dhe profesori René Oudmaijer nga Shkolla e Fizikës dhe Astronomisë, sfidon besimin e kahershëm se yjet e Be ekzistojnë kryesisht si yje të dyfishtë, duke sugjeruar në vend se ata mund të jenë në të vërtetë pjesë e sistemeve të trefishta.

Be yjet, një nëngrup i yjeve B, karakterizohen nga prania e një disku gazi që i rrethon, që të kujton unazat e Saturnit në Sistemin tonë Diellor. Edhe pse këta yje njihen për më shumë se një shekull, origjina e tyre ka mbetur një mister deri më tani. Konsensusi mbizotërues midis astronomëve ishte se disqet e gazit u formuan për shkak të rrotullimit të shpejtë të yjeve Be, i cili nga ana tjetër iu atribuua ndërveprimeve midis yjeve në një sistem binar.

Megjithatë, studiuesit zbuluan prova që tregojnë se yjet Be shpesh ekzistojnë si pjesë e sistemeve të trefishta dhe jo të sistemeve binare. Duke analizuar të dhënat nga sateliti Gaia i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, ​​ata vëzhguan lëvizjen e yjeve nëpër qiellin e natës për periudha të gjata kohore. Kjo analizë e përpiktë zbuloi lëkundje dhe spirale delikate në trajektoren e yjeve, duke treguar praninë e shoqëruesve shtesë.

Çuditërisht, studimi zbuloi se yjet Be duket se kanë një përqindje më të ulët të shoqëruesve në krahasim me yjet B fillimisht. Megjithatë, ekipi teorizon se kjo mospërputhje mund t'i atribuohet faktit se këta shoqërues janë bërë shumë të fikët për t'u zbuluar. Hetimi i mëtejshëm duke përdorur një grup të ndryshëm të dhënash konfirmoi se shkalla e yjeve shoqëruese midis yjeve B dhe Be bëhet e krahasueshme në ndarje më të mëdha, duke sugjeruar përfshirjen e një ylli të tretë në shumë raste.

Ky kuptim i ri i përhapjes së sistemeve të trefishta midis yjeve Be ka implikime të gjera për fusha të ndryshme të astronomisë. Mund të kontribuojë në kuptimin tonë të vrimave të zeza, yjeve neutron, madje edhe burimeve të valëve gravitacionale. Profesor Oudmaijer sugjeron që këto gjetje ofrojnë njohuri të vlefshme për objektet që krijojnë valë gravitacionale, të tilla si bashkimi i vrimave të zeza dhe yjeve neutron. Për më tepër, zbulimi thekson rëndësinë e shqyrtimit të sistemeve me yje të trefishtë në studimin e evolucionit yjor.

Ky kërkim novator, i financuar nga Këshilli i Faciliteteve të Shkencës dhe Teknologjisë (STFC), u krye nga një ekip bashkëpunues shkencëtarësh nga Universiteti i Leeds, duke përfshirë studentët e doktoraturës Jonathan Dodd dhe Isaac Radley, së bashku me Dr. Miguel Vioque nga Observatori ALMA në Kili dhe Dr. Abigail Frost nga Observatori Evropian Jugor në Kili.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Çfarë janë yjet e Be?

Be yjet janë një nëngrup i yjeve B që shfaqin një disk karakteristik gazi që i rrethon, i ngjashëm me unazat e Saturnit në sistemin tonë diellor.

Si u formuan yjet e Be?

Deri në këtë zbulim të fundit, formimi i yjeve Be kishte qenë një mister në fushën e astronomisë. Më parë besohej se disku i gazit që rrethonte këta yje ishte rezultat i rrotullimit të tyre të shpejtë, i shkaktuar shpesh nga ndërveprimet me një yll shoqërues në një sistem binar.

Çfarë zbuloi studimi për yjet e Be?

Studimi gjeti prova se yjet Be, të cilët më parë mendohej se ekzistonin kryesisht në sisteme binare, gjenden më shpesh në sisteme të trefishta. Prania e një ylli të tretë shpesh e detyron shoqëruesin më afër yllit Be, duke rezultuar në transferimin e masës dhe formimin e diskut karakteristik të gazit.

Cilat janë implikimet e këtij zbulimi?

Zbulimi i sistemeve të trefishtë të yjeve midis yjeve Be ka implikime të rëndësishme për fusha të ndryshme të astronomisë. Mund të kontribuojë në kuptimin tonë të vrimave të zeza, yjeve neutron dhe burimeve të valëve gravitacionale. Për më tepër, ai thekson rëndësinë e marrjes në konsideratë të sistemeve me yje të trefishtë në studimin e evolucionit yjor.