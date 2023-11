Zbulimi i ri sfidon të kuptuarit konvencional të yjeve Massive Be

Një studim i fundit i kryer nga studiues në Universitetin e Leeds ka zbuluar një zbulim novator që mund të riformësojë kuptimin tonë për yjet masive Be. Ndryshe nga supozimet e mëparshme se yjet Be kryesisht ekzistojnë në sistemet binare, hulumtimi sugjeron që këta yje enigmatikë janë më shumë pjesë e sistemeve të trefishtë yjesh. Ky zbulim, i cili bazohet në të dhënat e mbledhura nga sateliti Gaia, sfidon teoritë tradicionale të formimit të yjeve dhe ka implikime të gjera për të kuptuarit tonë të fenomeneve të ndryshme astronomike, të tilla si vrimat e zeza, yjet neutron dhe valët gravitacionale.

Të njohur për disqet e tyre karakteristike me gaz, yjet e Be kanë mbetur një mister për më shumë se një shekull. Konsensusi mbizotërues midis astronomëve ka qenë se këto disqe gazi ishin rezultat i rrotullimit të shpejtë të yjeve Be që ndërveprojnë me një yll tjetër në një sistem binar. Megjithatë, hulumtimi i ri nga Universiteti i Leeds propozon një shpjegim tjetër.

Studiuesi kryesor z. Dodd dhe profesori Oudmaijer përdorën të dhëna nga sateliti Gaia për të hetuar lëvizjen e yjeve nëpër qiellin e natës për periudha të gjata. Duke analizuar trajektoret e yjeve B (Transferimi masiv) dhe yjet Be, ata ishin në gjendje të dallonin një ndryshim domethënës në shkallën e shoqëruesve midis dy grupeve. Çuditërisht, u duk se yjet e Be kishin një përqindje më të ulët të shoqëruesve, në kundërshtim me pritjet. Megjithatë, ekzaminimi i mëtejshëm zbuloi se kjo mospërputhje ishte për shkak të një ylli të tretë që ndikonte në sistem.

Studiuesit supozojnë se në shumë raste, një yll i tretë në sistemin e trefishtë bën që ylli shoqërues të afrohet më pranë yllit Be. Kjo afërsi mundëson transferimin e masës ndërmjet dy yjeve, duke rezultuar në formimin e diskut karakteristik të gazit që vërehet rreth yjeve Be. Është interesante se kjo mund të shpjegojë edhe pse këta shoqërues nuk janë më të dallueshëm, pasi ato bëhen shumë të fikët pasi humbin një sasi të konsiderueshme të masës.

Implikimet e këtij zbulimi shtrihen përtej studimit të yjeve të Be. Kuptimi i kompleksitetit të sistemeve të trefishtë yjor dhe roli i tyre në evolucionin yjor mund të sigurojë njohuri të vlefshme për natyrën e vrimave të zeza, yjet neutron dhe burimet e valëve gravitacionale. Ky zbulim vjen në një kohë emocionuese kur kërkimi i valëve gravitacionale po përparon me shpejtësi dhe studimi i binaritetit në sistemet yjore po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm.

Ndërkohë që nevojiten kërkime të mëtejshme për të konfirmuar dhe eksploruar ndërlikimet e sistemeve me yje të trefishtë, ky studim shënon një moment historik të rëndësishëm në kuptimin tonë të yjeve masive të Be dhe vendin e tyre në univers. Duke sfiduar supozimet konvencionale, studiuesit në Universitetin e Leeds kanë hapur dyer të reja për zbulimin e mistereve të objekteve qiellore dhe evolucionin e tyre.