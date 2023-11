Strategjia e re rrit përçueshmërinë dhe stabilitetin e përçuesve proton

By

Një qasje inovative për të rritur përçueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e përçuesve të protonit në temperatura të ndërmjetme dhe të ulëta është zbuluar nga shkencëtarët në Institutin e Teknologjisë në Tokio. Duke dopinguar nga donatorët një material amë me boshllëqe të brendshme të çrregullta të oksigjenit, në vend të metodës së dopingut pranues të përdorur zakonisht, studiuesit ishin në gjendje të rrisnin shumë përçueshmërinë e protonit dhe qëndrueshmërinë e përçuesve të protonit të tipit perovskite. Ky zbulim hap mundësi të reja për projektimin e qelizave të karburantit dhe qelizave të elektrolizës.

Qelizat qeramike protonike (ose përçuese të protoneve) të karburantit/elektrolizës (PCFCs/PCECs) po fitojnë vëmendjen si një teknologji e qëndrueshme e energjisë. Këto pajisje kanë aftësinë për të shndërruar energjinë kimike në energji elektrike dhe anasjelltas me zero emisione në temperatura të ulëta ose të ndërmjetme. Ata kanë potencialin për të shërbyer si burime efikase të energjisë për aplikime të ndryshme. Ndryshe nga llojet e tjera të qelizave të karburantit dhe elektrolizuesve, PCFC/PCEC nuk mbështeten në katalizatorët e metaleve të çmuar ose lidhjet e shtrenjta, duke i bërë ato më me kosto efektive.

Deri më tani, nuk ka pasur raporte për përcjellës protonikë me përçueshmëri të lartë dhe stabilitet të lartë në temperatura të ndërmjetme dhe të ulëta. Ky kufizim, i njohur si "hendeku i Norby", ka qenë një sfidë për shkencëtarët për shumë vite. Megjithatë, profesor Masatomo Yashima dhe ekipi i tij në Tokyo Tech kanë zhvilluar një strategji të re për të kapërcyer këtë hendek.

Në vend të përdorimit të dopingut pranues, i cili fut papastërti për të krijuar vende të lira oksigjeni në rrjetën kristalore, studiuesit u fokusuan në dopingun e donatorëve. Duke dopinguar materialin amë me një dopant dhurues, ata ishin në gjendje të reduktonin efektin e bllokimit të protonit që ndodh me dopingun pranues. Kjo çoi në përçueshmëri të lartë të protonit dhe rritje të stabilitetit.

Eksperimentet dhe analizat teorike të ekipit duke përdorur teknika të avancuara simulimi treguan se materiali i dopuar nga donatorët shfaqi përçueshmëri të jashtëzakonshme të protonit në temperatura të ndërmjetme dhe të ulëta. Për më tepër, ai shfaqi stabilitet të lartë në atmosfera të ndryshme, duke e bërë atë një kandidat premtues për aplikime praktike.

Ky zbulim hap mundësi të reja për zhvillimin e përçuesve protonikë për PCFC/PCEC me performancë të paparë. Strategjitë e propozuara nga studiuesit dhe zbulimi i materialit të ri kanë potencialin për të bërë një ndikim të rëndësishëm në fushën e shkencës dhe teknologjisë së energjisë dhe mjedisit.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është dopingu i donatorëve?

Përgjigje: Dopingu i donatorëve përfshin përfshirjen e një dopanti në një material për të rritur përçueshmërinë e tij elektrike ose për të modifikuar vetitë e tij.

Pyetje: Çfarë është dopingu pranues?

Përgjigje: Dopingu pranues është një metodë që përdoret për të futur papastërti në një material për të krijuar vende të lira oksigjeni dhe për të rritur përçueshmërinë e tij.

Pyetje: Cilat janë përcjellësit e protonit?

Përgjigje: Përçuesit e protoneve janë materiale që mund të transportojnë protone, duke mundësuar shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike dhe anasjelltas në qelizat e karburantit dhe qelizat e elektrolizës.

Pyetje: Cili është "hendeku i Norby"?

Përgjigje: "Hendeku Norby" i referohet mungesës së materialeve që shfaqin përçueshmëri dhe qëndrueshmëri të lartë në temperatura të ndërmjetme dhe të ulëta në përçuesit proton. Ka qenë një sfidë për shkencëtarët në këtë fushë.