Odisea e re hapësinore: Tom Hanks takohet me ekuipazhin e Artemis 2 ndërsa NASA përgatitet për misionin hënor

Aktori ikonë Tom Hanks, i njohur për rolin e tij si astronaut i NASA-s në hitin e Hollivudit të vitit 1995 "Apollo 13", së fundmi pati mundësinë të takonte ekuipazhin e Artemis 2 të astronautëve të jetës reale. Ky takim u zhvillua në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s në Hjuston, ku Hanks jo vetëm pozoi me ekuipazhin, por gjithashtu vizitoi Mission Control dhe pati një bisedë me astronautët e Expedition 70 në bordin e Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës.

Ekuipazhi i Artemis 2, i përbërë nga astronautët e NASA-s Reid Wiseman, Victor Glover dhe Christina Koch, së bashku me Jeremy Hansen të Agjencisë Hapësinore Kanadeze, është pjesë e planit ambicioz të NASA-s për të rifilluar eksplorimin e hënës njerëzore. Të planifikuar për një mision rreth hënës jo më herët se 2024, këta katër astronautë janë vendosur të rrethojnë Hënën si pjesë e përpjekjeve të NASA-s për të krijuar një prani të qëndrueshme hënore.

Marrëveshja e Artemis, një kornizë për normat paqësore të eksplorimit të hapësirës, ​​do të udhëheqë bashkëpunimin ndërkombëtar të NASA-s në këto misione hënore. Me një koalicion në rritje të partnerëve ndërkombëtarë, NASA synon të hapë rrugën për eksplorimin e mëtejshëm të hapësirës dhe zbulimet shkencore përtej planetit tonë.

Në përgatitje për aventurën e tyre të ardhshme hënore, ekuipazhi i Artemis 2 vizitoi së fundmi objektin e Asamblesë Michoud të NASA-s në New Orleans për të rishikuar fazën thelbësore të raketës Space Launch System (SLS). Kjo raketë e fuqishme, së bashku me anijen kozmike Orion, do të jetë mjeti me të cilin ekuipazhi arrin në orbitën e Tokës dhe përfundimisht shkon në Hënë.

Trajnimi dhe përgatitja e ekuipazhit të Artemis 2 përfshin gjithashtu njohjen me anijen kozmike Orion dhe procedurat mjekësore. Së shpejti, ata do të marrin pjesë në një stërvitje rikuperimi në det, në bashkëpunim me NASA-n dhe Marinën e SHBA-së, për të simuluar kthimin e tyre në Tokë pas misionit të tyre.

Ndërsa NASA vazhdon të mbledhë komponentët e nevojshëm për misionin Artemis 2, duke përfshirë motorët RS-25 dhe përforcuesit e dyfishtë të raketave të ngurta, rritet emocioni për kapitullin tjetër në eksplorimin hënor. Programi Artemis përfaqëson kthimin e njerëzimit në Hënë dhe hedh bazat për misionet e ardhshme hapësinore që do të shtyjnë kufijtë e njohurive dhe eksplorimit njerëzor.

FAQ

Kush është Tom Hanks?

Tom Hanks është një aktor i njohur i Hollivudit i njohur për gamën e tij të gjithanshme të roleve dhe interpretimeve. Në komunitetin hapësinor, ai është veçanërisht i famshëm për portretizimin e astronautit të NASA-s Jim Lovell në filmin "Apollo 13".

Cili është misioni Artemis 2?

Misioni Artemis 2 është pjesë e programit Artemis të NASA-s, i cili synon të kthejë njerëzit në Hënë dhe të krijojë një prani të qëndrueshme hënore. Artemis 2 do të përfshijë një ekuipazh astronautësh që do të rrotullohen rreth hënës dhe do të mbledhin të dhëna të vlefshme për të mbështetur misionet e ardhshme hënore.

Cilat janë Marrëveshjet e Artemidës?

Marrëveshjet Artemis janë një marrëveshje dhe kornizë e zhvilluar nga NASA për të udhëhequr bashkëpunimin ndërkombëtar në eksplorimin hënor. Këto marrëveshje promovojnë eksplorimin paqësor dhe bashkëpunues të hapësirës dhe vendosin norma për ndarjen e të dhënave shkencore, ruajtjen e trashëgimisë hapësinore dhe garantimin e sigurisë së astronautëve.

Çfarë është raketa Space Launch System (SLS)?

Raketa Space Launch System (SLS) është një mjet i fuqishëm lëshues që po zhvillohet nga NASA. Ai do të sigurojë shtytjen dhe aftësitë e nevojshme për të nisur misionet e ekuipazhit përtej orbitës së Tokës, duke përfshirë misionet Artemis në Hënë dhe misionet e ardhshme në Mars.

