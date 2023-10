TOI-1801 b: Një Mini-Neptun i butë në një sistem të ri planetar

Ne shpallim zbulimin e TOI-1801 b, një mini-Neptun i butë tërheqës që rrotullohet rreth një ylli të ri xhuxh M. I identifikuar fillimisht si një kandidat për planetin TESS në prill 2020, TOI-1801 b ka një periudhë prej 21.3 ditësh. Megjithatë, vëzhgimet e mëvonshme të bazuara në tokë, duke përfshirë fotometrinë brenda dhe jashtë tranzitit dhe matjet e sakta të shpejtësisë radiale, kanë zbuluar se periudha e vërtetë e planetit është 10.6 ditë.

Nëpërmjet këtyre vëzhgimeve vijuese, ne kemi përcaktuar se TOI-1801 b ka një masë prej 5.74 ± 1.46 M⊕ dhe një rreze prej 2.08 ± 0.12 R⊕. Bazuar në këto matje, mund të konkludojmë me besim se TOI-1801 b përbëhet kryesisht nga uji dhe shkëmbi, me një sasi të papërfillshme (deri në 2% në masë) të gazit hidrogjen në atmosferën e tij.

Për më tepër, mosha e sistemit, e vlerësuar të jetë rreth 900 milionë vjet, e vendos TOI-1801 b në mesin e popullsisë së ekzoplaneteve të rinj tranzit. I skicuar krahas ekzoplaneteve të tjerë të njohur, TOI-1801 b shquhet si një anëtar unik.

Në diagramin që ilustron marrëdhënien masë-rreze, pasiguritë e TOI-1801 b përshkruhen si zona me hije me ngjyra me nivele besimi. Modelet e përbërjes, të përfaqësuara nga linja me ngjyra të ndryshme, ofrojnë njohuri mbi strukturën e mundshme të ekzoplanetit. Konkretisht, paneli i mesëm dhe i djathtë shfaqin modele kompozimi pa gaz dhe me zarf gazi, përkatësisht. Vijat e ngurta dhe me pika në panelin e djathtë tregojnë skenarë të ndryshëm të temperaturës për mbështjellësin e gazit.

Si referencë, diagrami përfshin gjithashtu Tokën dhe Neptunin. Për më tepër, ne përfshijmë B22 dhe M22 si referenca për shkak të rezultateve kontradiktore të publikuara për të njëjtin planet, që tregojnë matje të ndryshme.

Si përfundim, TOI-1801 b përfaqëson një shtesë interesante në njohuritë tona për ekzoplanetet. Natyra e tij e butë, përbërja dhe mosha e re e bëjnë atë një objektiv bindës për hetime të mëtejshme. Studimi i vazhdueshëm i ekzoplaneteve të tilla kontribuon në të kuptuarit tonë të formimit dhe evolucionit planetar në mjedise të ndryshme përtej sistemit tonë diellor.

Përkufizime:

– TESS: Satelit i anketimit transit të ekzoplaneteve

– Xhuxhi M: Një lloj ylli i sekuencës kryesore, i njohur gjithashtu si xhuxh i kuq, me një masë midis 0.08 dhe 0.6 herë më të madhe se Dielli.

– Shpejtësia radiale (RV): Matja e lëvizjes së një ylli drejt ose larg një vëzhguesi duke përdorur efektin e zhvendosjes Doppler.

– Masa dhe rrezja: Masa i referohet sasisë së materies në një objekt, ndërsa rrezja mat distancën nga qendra në sipërfaqen e jashtme.

– Vijat e densitetit të iso: Vija gri të ndërprera në diagramin e rrezes së masës që paraqesin linja me densitet të barabartë në modele të ndryshme kompozimi.

– Entropia specifike: Një veti termodinamike që përcakton çrregullimin ose rastësinë e një sistemi.

– H2: Gaz molekular hidrogjen.

– CARMENES dhe HIRES: Instrumente të përdorura për matje të sakta të shpejtësisë radiale.

