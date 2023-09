Provat sugjerojnë se kafshët e lashta detare mund të kenë ndihmuar në formësimin e evolucionit të neuroneve

By

Një studim i fundit i botuar në revistën Cell eksploron evolucionin e neuroneve te kafshët, duke u fokusuar në plakozoanët, kafshët detare me madhësi milimetrike. Studiuesit në Qendrën për Rregullimin Gjenomik në Barcelonë kanë zbuluar se qelizat sekretore të specializuara të gjetura në plakozoan mund të jenë potencialisht pararendësit e neuroneve në kafshët më komplekse.

Placozoans janë krijesa të thjeshta të cilave u mungojnë pjesët ose organet e trupit. Ato kanë përafërsisht madhësinë e një kokrre të madhe rëre dhe ushqehen me alga dhe mikrobe në dete të cekëta e të ngrohta. Këto kafshë vlerësohet se janë shfaqur për herë të parë në Tokë rreth 800 milionë vjet më parë dhe janë një nga pesë linjat kryesore të kafshëve.

Studiuesit përdorën teknika të ndryshme molekulare dhe modele llogaritëse për të hartuar llojet e ndryshme të qelizave në plakozoanet dhe për të kuptuar se si evoluan ato. Ata krijuan "atlase qelizore" që i lejuan ata të identifikonin grupe ose "module" gjenesh të lidhura me lloje specifike qelizash. Duke krahasuar specie të ndryshme, ata rindërtuan se si këto qeliza evoluan me kalimin e kohës.

Studimi zbuloi se plakozoanët kanë nëntë lloje kryesore qelizash të lidhura me lloje të ndërmjetme qelizash që kalojnë mes tyre. Këto qeliza rriten dhe ndahen për të ruajtur ekuilibrin e nevojshëm që kafsha të lëvizë dhe të hajë. Interesante, studiuesit zbuluan një grup të veçantë qelizash peptidergike në plakozoanet që ndajnë ngjashmëri me neuronet. Këto ngjashmëri nuk u gjetën në kafshë të tjera me degëzime të hershme si sfungjerët ose pelte krehër.

Studiuesit zbuluan se qelizat peptidergjike në plakozoanet dallohen në mënyrë të ngjashme me procesin e neurogjenezës në kafshët më të avancuara. Ata gjithashtu kanë module gjenesh të nevojshme për skelën parasinaptike të një neuroni, i cili u lejon atyre të dërgojnë mesazhe. Megjithatë, atyre u mungojnë komponentët e nevojshëm për marrjen e një mesazhi neuronal ose për përcjelljen e sinjaleve elektrike.

Për më tepër, studimi tregoi se llojet e qelizave plakozoane komunikojnë me njëri-tjetrin duke përdorur proteina specifike të quajtura GPCR dhe neuropeptide, të ngjashme me mënyrën se si neuronet komunikojnë duke përdorur neuropeptide në procese të ndryshme fiziologjike.

Gjetjet sugjerojnë se evolucioni i neuroneve filloi rreth 800 milionë vjet më parë me shfaqjen e qelizave sekretore në plakozoanet. Me kalimin e kohës, këto qeliza fituan module të reja gjenesh që lejuan zhvillimin e skelave post-sinaptike, aksoneve, dendriteve dhe kanaleve jonike, duke çuar në formimin e neuroneve të vërteta.

Ky studim hedh dritë mbi fazat e hershme të evolucionit të neuroneve dhe ofron njohuri mbi origjinën e sistemeve nervore komplekse që shihen në kafshët më të avancuara sot.

