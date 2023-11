Rruaza të vogla rrisin stabilitetin e enzimës për biokatalizën

By

Studiuesit nga Departamenti i Biologjisë në Universitetin Ruhr në Bochum në Gjermani kanë zbuluar një metodë të re për të mbrojtur enzimat dhe për të rritur stabilitetin e tyre gjatë biokatalizimit të drejtuar nga plazma. Enzimat njihen për aftësinë e tyre për të kthyer substratet në produkte të vlefshme, por ato shpesh janë të ndjeshme ndaj shkatërrimit kur ekspozohen ndaj plazmës. Megjithatë, duke bashkuar enzimat në rruaza të vogla, studiuesit ishin në gjendje t'i mbronin ato nga efektet e dëmshme të plazmës, duke i mbajtur ato aktive deri në 44 herë më gjatë.

Plazma, një gaz me energji, zakonisht përdoret si një substrat në biokatalizë për të nxitur reaksionet enzimatike. Në këtë studim, studiuesit u fokusuan në përdorimin e plazmave teknike për të kthyer një substrat në një produkt më të vlefshëm duke përdorur enzimat që përdorin peroksid hidrogjeni. Ata zgjodhën një enzimë model të quajtur peroksigjenazë jo specifike (AaeUPO) nga kërpudhat ushqimore Agrocybe aegerita.

Sfida kryesore me të cilën u përballën ishte inaktivizimi i shpejtë i enzimave gjatë trajtimit me plazmën. Për të adresuar këtë, studiuesit përdorën teknikën e imobilizimit të enzimës duke i bashkuar enzimat në rruaza të vogla me një sipërfaqe poroze. Rruazat, për shkak të gravitetit, u vendosën në fund të reaktorit, duke krijuar një zonë mbrojtëse midis plazmës dhe enzimave.

Studiuesit testuan lloje të ndryshme rruazash me veti dhe veshje të ndryshme sipërfaqësore. Pas imobilizimit të enzimave në rruaza, ata i ekspozuan ato ndaj plazmës për kohëzgjatje të ndryshme dhe krahasuan aktivitetin e tyre me kontrollet e patrajtuara. Rezultatet treguan se rruaza me sipërfaqe rrëshirë, veçanërisht rruaza amino dhe epoksi-butil, dhanë rezultatet më të mira, duke treguar një lidhje të fortë kovalente midis enzimave dhe materialit mbartës.

Për më tepër, duke zgjatur trajtimin e plazmës për kandidatët më premtues deri në një orë, studiuesit arritën një rritje 44-fish në stabilitetin e enzimës. Ky zbulim hap mundësi të reja për kombinimin e enzimave me plazmat teknike në aplikimet e ardhshme.

Në përgjithësi, zbulimi i kësaj teknike inovative duke përdorur rruaza të vogla jo vetëm që mbron enzimat, por gjithashtu rrit stabilitetin e tyre gjatë biokatalizës së drejtuar nga plazma. Ky përparim mund të çojë në zhvillimin e proceseve biokatalitike më efikase dhe të qëndrueshme për industri të ndryshme, duke përfshirë farmaceutikën, bioteknologjinë dhe kimikatet e shkëlqyera.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: Çfarë është biokataliza?

Përgjigje: Biokataliza është përdorimi i katalizatorëve natyrorë, siç janë enzimat, për të kryer reaksione kimike në procese të ndryshme industriale.

Pyetje: Çfarë janë plazmat?

Përgjigje: Plazmat janë gazra me energji që përmbajnë lloje të ndryshme reaktive, si peroksidi i hidrogjenit, dhe përdoren si bashkësubstrate në reaksionet biokatalitike.

Pyetje: Çfarë është imobilizimi i enzimës?

Përgjigje: Imobilizimi i enzimës i referohet teknikës së lidhjes së enzimave në një mbështetje të fortë, si rruaza, për të rritur qëndrueshmërinë e tyre dhe për të lehtësuar ripërdorimin e tyre në biokatalizë.

Pyetje: Si i mbron enzimat imobilizimi në rruaza gjatë trajtimit me plazmë?

Përgjigje: Imobilizimi në rruaza krijon një pengesë fizike midis plazmës dhe enzimave, duke i mbrojtur ato nga efektet shkatërruese dhe duke rritur qëndrueshmërinë e tyre.

Pyetje: Si përfiton kjo risi nga biokatalizimi?

Përgjigje: Duke ruajtur aktivitetin e enzimës për periudha më të gjata, kjo risi lejon procese biokatalitike më efikase dhe të qëndrueshme, duke çuar në prodhimin e substancave të vlefshme në industri si farmaceutika dhe bioteknologjia.