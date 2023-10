Studiuesit zhvillojnë një teknikë të re për analizën e proteinave pa dëmtime

By

Hulumtuesit nga Universiteti A&M i Teksasit dhe TEES kanë bërë një zbulim të madh në analizën e proteinave duke prezantuar një teknikë të re të quajtur profilizimi i ndërveprimit termik-Raman (TRIP). Tradicionalisht, spektroskopia Raman ka qenë sfiduese për studiuesit biomjekësorë për shkak të dëmtimit të shkaktuar në proteinat e gjalla gjatë matjeve optike. Megjithatë, qasja TRIP lejon ekzaminime me përqendrim të ulët dhe me dozë të ulët të ndërveprimeve protein-ligand në kushte përkatëse, duke siguruar matje pa etiketa dhe shumë të riprodhueshme.

Spektroskopia Raman është një teknikë që përfshin ndriçimin e dritës monokromatike mbi një mostër dhe vëzhgimin e dritës së shpërndarë që del. Megjithatë, nxehtësia e gjeneruar nga drita ka rezultuar historikisht në shkatërrimin e proteinave të gjalla, duke çuar në rezultate jokonsistente. Tani, TRIP ofron një zgjidhje duke ftohur sipërfaqen ose substratin, gjë që parandalon dëmtimin e proteinave. Kjo i lejon studiuesit të marrin informacionin e nevojshëm pa cenuar integritetin e proteinave.

Implikimet e këtij zbulimi janë domethënëse. Ndërveprimet protein-ligandë luajnë një rol vendimtar në procese të ndryshme biologjike, duke përfshirë transduksionin e sinjalit, përgjigjet imune dhe rregullimin e gjeneve. Aftësia e TRIP për të zbuluar këto ndërveprime në kohë reale mund të shkurtojë afatin kohor për testimin e ilaçeve dhe vaksinave, duke çuar potencialisht në zhvillim më të shpejtë dhe me kosto efektive.

Për më tepër, teknika TRIP kërkon madhësi më të vogla të mostrave dhe përqendrime më të ulëta të proteinave, duke e bërë atë një opsion më kosto-efektiv për testim. Ky përparim në analizën e proteinave ka potencialin për të revolucionarizuar testimin klinik duke ofruar rezultate të së njëjtës ditë me saktësi më të lartë.

Ekipi hulumtues po eksploron gjithashtu aplikacione shtesë për metodën TRIP. Ata shpresojnë të identifikojnë përbërjen kimike të proteinave duke përdorur këtë teknikë, e cila mund të ketë implikime për analizën e ADN-së dhe molekulat e tjera biologjike.

Në përgjithësi, zhvillimi i teknikës TRIP ofron një zgjidhje premtuese për sfidat me të cilat përballet analiza e proteinave. Me aftësinë e tij për të ofruar matje pa dëmtime në kushtet përkatëse, TRIP ka potencialin të transformojë fusha të ndryshme, duke përfshirë zhvillimin e ilaçeve, testimin e vaksinave dhe diagnostikimin klinik.

Burimet:

