Zgjidhet misteri i galaktikave të hershme të ndritshme: Formimi i yjeve të shpërthyer

By

Teleskopi Hapësinor James Webb (JWST) së fundmi kapi imazhe të disa prej galaktikave më të hershme të universit, të cilat u formuan brenda disa qindra milionë viteve nga Big Bengu. Këto galaktika u shfaqën shumë të ndritshme, shumë të mëdha dhe shumë të evoluara për moshën e tyre, duke sfiduar modelin standard të kozmologjisë. Megjithatë, hulumtimi i ri i botuar në The Astrophysical Journal Letters sugjeron se formimi i yjeve të shpërthyer, një fenomen që përfshin periudha të shkurtra, intensive të lindjes dhe vdekjes së yjeve të ndjekura nga faza më të gjata dhe më të qeta, mund të shpjegojë këtë mister.

Studiuesit përdorën simulime kompjuterike të avancuara nga projekti Feedback of Relativistic Environments (FIRE) për të hetuar këtë çështje. Simulimet zbuluan se formimi i yjeve të shpërthyer mund të llogaritet për shkëlqimin befasues të vërejtur në galaktikat e hershme të kapura nga JWST. Formimi i yjeve me shpërthime është i zakonshëm në galaktikat me masë të ulët dhe karakterizohet nga shpërthime të formimit të yjeve të ndjekura nga shpërthime të supernovës, të cilat nxjerrin gaz që më vonë bie përsëri për të formuar yje të rinj. Megjithatë, kur galaktikat bëhen mjaft masive, graviteti i tyre e mban galaktikën së bashku dhe e sjell atë në një gjendje të qëndrueshme, duke parandaluar nxjerrjen e gazit.

Nëse konfirmohet, ky shpjegim do të shmangte nevojën për rishikime ose rregullime të modelit standard të kozmologjisë. Gjetjet hedhin dritë mbi fizikën e agimit kozmik dhe sfidojnë spekulimet e mëparshme rreth universit të hershëm. Duke ofruar prova të forta vëzhguese, JWST ka rritur shumë të kuptuarit tonë për detajet fizike të galaktikave dhe na lejon të rivizitojmë dhe studiojmë fizikën e universit të hershëm.

Burimet:

– The Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, një student postdoktoral në Universitetin Northwestern

– Claude-André Faucher-Giguère, një astronom në Universitetin Northwestern