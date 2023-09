Observatori Chandra i NASA-s hedh dritë të re mbi shpërthimin e yjeve

Observatori i NASA-s me rreze X Chandra u ka ofruar astronomëve njohuri të reja të jashtëzakonshme mbi një shpërthim ylli që u vëzhgua për herë të parë në mesin e shekullit të 19-të. Shpërthimi ndodhi në Eta Carinae, një sistem yjor binar i vendosur afërsisht 7,500 vite dritë larg. Gjatë dy dekadave, observatori mblodhi të dhëna që tani janë përpiluar në një film, duke zbuluar zgjerimin e vazhdueshëm të shpërthimit yjor me shpejtësi deri në 4.5 milionë milje në orë.

Eta Carinae përbëhet nga dy yje masivë, ku njëri është afërsisht 90 herë më i madh se masa e Diellit dhe tjetri rreth 30 herë masa e Diellit. Në shekullin e 19-të, sistemi përjetoi një shpërthim masiv të njohur si "Shpërthimi i Madh", gjatë të cilit Eta Carinae dëboi midis 10 dhe 45 herë më shumë se masa e Diellit. Kjo rezultoi në formimin e një çifti resh gazi, të njohura si Mjegullnaja Homunculus, në anët e kundërta të yjeve.

Një studim i fundit i udhëhequr nga Michael Corcoran në Qendrën e Fluturimit Hapësinor të NASA-s Goddard përdori të dhëna nga Chandra dhe XMM-Newton i Agjencisë Hapësinore Evropiane për të zbuluar një predhë të zbehtë të panjohur më parë të rrezeve X jashtë Mjegullnajës Homunculus. Corcoran e interpretoi këtë guaskë si valën e shpërthimit nga Shpërthimi i Madh, duke sugjeruar se si mjegullnaja ashtu edhe guaska e jashtme e kishin origjinën nga materiali i dëbuar nga Eta Carinae përpara shpërthimit të 1843.

Studimi zbuloi gjithashtu se shkëlqimi i rrezeve X të Eta Carinae është zvogëluar me kalimin e kohës, në përputhje me vëzhgimet e mëparshme. Duke përdorur një model të thjeshtë, studiuesit vlerësuan shkëlqimin e rrezeve X të sistemit të yjeve në kohën e Shpërthimit të Madh dhe e kombinuan atë me shpejtësinë e materialit të hedhur për të përcaktuar se shpërthimi ka të ngjarë të përbëhej nga dy shpërthime. E para përfshinte një nxjerrje të shpejtë të gazit të shpejtë dhe me densitet të ulët, e ndjekur nga një nxjerrje më e ngadaltë e gazit më të dendur që përfundimisht formoi Mjegullnajën Homunculus.

Ky studim, i publikuar në The Astrophysical Journal, mbështet hipotezën se Shpërthimi i Madh u shkaktua nga bashkimi i dy yjeve në atë që fillimisht ishte një sistem i trefishtë. Ky bashkim do të shpjegonte strukturën e ngjashme me unazën e parë në rrezet X, pasi materiali hidhet në një plan të sheshtë.

Në përgjithësi, Observatori Chandra i NASA-s u ka ofruar astronomëve informacione të reja të vlefshme rreth shpërthimit të yllit Eta Carinae, duke hedhur dritë mbi mekanizmat dhe historinë e kësaj ngjarjeje magjepsëse qiellore.

