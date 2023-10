Tingujt e Pandos: Dëgjimi i komunikimit të Pemës së Lashtë

Së fundmi janë bërë regjistrime që na lejojnë të dëgjojmë tingujt e prodhuar nga një prej organizmave të gjallë më të gjerë dhe më të lashtë në Tokë. Pando, një pyll masiv i formuar nga një pemë e vetme, është një bimë e jashtëzakonshme që i përket specieve të drithërave të lëkundur. Me 47,000 kërcell që të gjithë posedojnë ADN identike, Pando përhapet në 100 hektarë në Utah. Me një moshë të vlerësuar potencialisht 12,000 vjeç, kjo entitet i gjallë kolosal peshon 6,000 tonë metrikë dhe krenohet me kërcell të ngjashëm me pemët që arrijnë deri në 24 metra.

Artisti i zërit Jeff Rice bashkëpunoi me Friends of Pando për të regjistruar tingujt e këtij organizmi të fshehur. Duke vendosur një hidrofon brenda një zgavër në bazën e një dege dhe duke e filetuar atë deri në rrënjët e pemës, Rajs zbuloi një tingull të dobët, madje duke kapur dridhjet gjatë një stuhie. Artisti beson se vibrimet shkaktohen nga miliona gjethe në pyll që vibrojnë dhe transmetojnë dridhjet e tyre nëpër degë dhe në tokë.

Sistemi rrënjësor i Pandos është i ndërlidhur, siç dëshmohet nga tingujt e kapur të goditjeve kur një degë u prek nga një distancë. Ndërsa sistemet e përbashkëta të rrënjëve janë të zakonshme në speciet e aspenit, Pando dallohet për shkak të madhësisë dhe moshës së tij të jashtëzakonshme.

Kjo mundësi e paprecedentë për të dëgjuar tingujt e Pandos ka potencial si artistik ashtu edhe shkencor. Lance Oditt, themeluesi i Friends of Pando, sheh potencialin për të përdorur këto të dhëna të shëndosha në studimet shkencore për të kuptuar më mirë sistemin e gjerë hidraulik të fshehur pa shkaktuar ndonjë dëm.

Jeff Rice theksoi rëndësinë e tingujve natyrorë në studimet mjedisore, duke deklaruar se ato janë një rekord i biodiversitetit lokal dhe mund të përdoren për të matur ndryshimet mjedisore. Për fat të keq, Pando aktualisht është në një gjendje rënieje për shkak të aktiviteteve njerëzore si pastrimi i habitatit dhe zhdukja e grabitqarëve që ndihmojnë në kontrollin e popullatave barngrënëse. Kjo ngre shqetësime për të ardhmen e këtij organizmi të jashtëzakonshëm dhe ekosistemit që ai mbështet.

