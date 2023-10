Astroforge përgatitet për misionin e parë komercial në hapësirën e thellë

By

Astroforge, një kompani me bazë në Kaliforni, po bën përparim të rëndësishëm në misionin e saj për të minuar metale të çmuara në hapësirë. Kompania do të nisë anijen e saj kozmike, Brokkr-2, në një raketë si pjesë e programit Artemis të SpaceX vitin e ardhshëm. Kjo do të jetë hera e parë që një kompani private dërgon një mision në hapësirën e thellë.

Motivimi prapa minierave hapësinore është nevoja në rritje për metale ndërsa bota po largohet nga lëndët djegëse fosile dhe drejt energjisë së rinovueshme. Burimet e Tokës janë të kufizuara dhe minierat në vendet tradicionale vijnë me kosto ekonomike dhe mjedisore. Megjithatë, shumë asteroidë në sistemin tonë diellor përmbajnë një sasi të madhe metalesh, si kobalti, nikeli dhe metalet e grupit të platinit, të cilat janë vendimtare për industritë e së ardhmes. Përveç kësaj, këta asteroidë kanë përqendrime më të larta të metaleve sesa në Tokë, që do të thotë se duhet të nxirret më pak material për të prodhuar më shumë metale.

Astroforge synon të hyjë në këtë treg duke komercializuar me sukses minierat në hapësirë. Ndërsa kompanitë e tjera kanë tentuar minierat e hapësirës në të kaluarën, Astroforge beson se peizazhi aktual është më i favorshëm për shkak të kostove të reduktuara dhe disponueshmërisë së komponentëve jashtë raftit nga një ekosistem i lulëzuar i kompanive hapësinore. Kostoja totale e misionit Brokkr-2 të Astroforge vlerësohet të jetë më pak se 10 milionë dollarë.

Themeluesit e Astroforge, Matt Gialich dhe Jose Acain, të dy kanë prejardhje në inxhinierinë hapësinore, me përvojë në SpaceX dhe kompani të tjera të hapësirës ajrore. Ata e njohën potencialin për misione hapësinore, por u penguan nga sfidat burokratike që lidhen me punën në projektet e hapësirës së thellë. Në vend të kësaj, ata vendosën të lëshojnë Astroforge për të përfituar nga përparimet në teknologjinë hapësinore dhe potencialin për kosto më të ulëta të nisjes.

Për misionin e tij të parë në hapësirën e thellë, Astroforge ka vënë në shënjestër një asteroid të tipit M, që besohet se përmban një përqendrim më të lartë të metaleve se Toka. Ndërsa misioni fillestar do të përfshijë një fluturim pranë asteroidit për mbledhjen dhe eksplorimin e të dhënave, Astroforge shpreson ta përdorë këtë informacion për operacionet e ardhshme të minierave.

Përparimi i Astroforge në zhvillimin e anijes së tij kozmike dhe testimin me sukses të shkrepjes së raketave tregon gatishmërinë e tij për një mision komercial në hapësirën e thellë. Me rritjen e kërkesës për metale dhe potencialin e burimeve hapësinore për të përmbushur këto nevoja, Astroforge është gati të ketë një ndikim të rëndësishëm në industrinë e minierave.

