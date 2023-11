Një vështrim në thelbin e Rrugës së Qumështit: Teleskopi Webb zbulon veçori të jashtëzakonshme

By

Në një mision novator, teleskopi hapësinor James Webb e ka kthyer shikimin drejt bërthamës së galaktikës sonë Rruga e Qumështit, duke kapur imazhe mahnitëse që zbulojnë detaje të paprecedentë të ngjarjeve ekstreme qiellore dhe formimit të gjallë të yjeve. Ndryshe nga paraardhësi i tij, teleskopi Hubble, i cili kryesisht vëzhgon dritën e dukshme, Webb përdor dritën infra të kuqe, duke e lejuar atë të depërtojë në retë e dendura kozmike dhe të na sigurojë imazhe kozmike të paparë kurrë më parë.

Studenti universitar Samuel Crowe nga Universiteti i Virxhinias drejtoi projektin e imazhit dhe u mrekullua me nivelin e pabesueshëm të rezolucionit dhe ndjeshmërisë që ofron Webb. "Nuk ka pasur kurrë të dhëna infra të kuqe në këtë rajon me nivelin e rezolucionit dhe ndjeshmërisë që marrim me Webb, kështu që ne po shohim shumë veçori këtu për herë të parë," tha Crowe. Aftësitë e teleskopit paraqesin një mundësi unike për të studiuar formimin e yjeve në mjedise të tilla, duke revolucionarizuar të kuptuarit tonë për kozmosin.

Vendndodhja e fokusit në këtë sipërmarrje është Shigjetari C (Sgr C), një rajon i njohur për formimin intensiv të yjeve që ndodhet afërsisht 25,000 vite dritë larg nga Toka. Imazhi i kapur nga instrumenti i Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) zbulon disa karakteristika të jashtëzakonshme:

1. Gjysmë milion yje: Vlerësohet se janë rreth 500,000 yje që shkëlqejnë me shkëlqim në rajonin e Shigjetarit C, së bashku me tipare të paidentifikuara që kërkojnë eksplorim të mëtejshëm.

2. Grumbulli i protoyjeve: Një strukturë amorfe e spikatur rozë mund të shihet në qendër të majtë të imazhit. Ky përfaqëson një grup protoyjesh - yje të sapolindur në procesin e formimit. Brenda këtij grupi shtrihet një protoyll masiv, mbi 30 herë më i madh se masa e Diellit tonë. Dendësia e resë nga e cila dalin këta protoyje pengon që drita nga yjet pas saj të arrijë te teleskopi, duke krijuar iluzionin e një rajoni më pak të mbushur me njerëz kur, në fakt, është një nga zonat më të dendura në imazh.

3. Rajoni i gjerë i gazit kaotik: Rajoni i zgjeruar cian që përfshin afërsisht 25 vite dritë pret gaz hidrogjeni me struktura të ngjashme me gjilpërat që nuk kanë një orientim uniform. NASA aktualisht po heton se çfarë shkaktoi formimin e kësaj reje të madhe të gaztë.

Bërthama e galaktikës Rruga e Qumështit fsheh një element të rëndësishëm që nuk shfaqet në imazhe - vrima e zezë supermasive e njohur si Shigjetari A*. Ndërsa teleskopi Webb ofron pamje të pashembullta në kozmos, është thelbësore të kujtojmë se objektivi i tij kryesor është të hedhë dritë mbi universin e hershëm dhe të zbulojë misteret e tij.

Aftësitë e pabesueshme të teleskopit hapësinor James Webb janë rezultat i një bashkëpunimi të gjerë shkencor midis NASA-s, Agjencisë Hapësinore Evropiane (ESA) dhe Agjencisë Kanadeze të Hapësirës. Pasqyra e tij ultra e ndjeshme, që shtrihet mbi 21 këmbë, tejkalon atë të teleskopit hapësinor Hubble me mbi dy herë e gjysmë. Për më tepër, aftësitë infra të kuqe të Webb-it e lejojnë atë të vëzhgojë objekte dhe fenomene që më parë ishin fshehur nga pamja.

Me ardhjen e Webb-it, ne jemi në prag të një epoke të re eksplorimi, jo vetëm duke zbuluar sekretet e universit të hershëm, por edhe duke hedhur vështrimin tonë te ekzoplanetet brenda galaktikës sonë. Pajisjet e avancuara të spektrografëve të teleskopit mund të zbulojnë përbërjen kimike të ekzoplaneteve të largëta, duke zbuluar potencialisht atmosferat dhe duke ndihmuar kërkimin e shenjave të jetës. Ndërsa teleskopi Webb vazhdon të zbulojë misteret e universit, shkencëtarët po presin me entuziazëm mundësitë e pafundme që qëndrojnë para nesh.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Çfarë është teleskopi hapësinor James Webb?

Teleskopi Hapësinor James Webb është një bashkëpunim midis NASA-s, Agjencisë Hapësinore Evropiane (ESA) dhe Agjencisë Kanadeze të Hapësirës. Është një observator hapësinor më i avancuar i krijuar për të eksploruar kozmosin, duke përfshirë universin e hershëm dhe ekzoplanetet brenda galaktikës sonë.

2. Si ndryshon Webb nga teleskopi Hubble?

Webb kryesisht vëzhgon në spektrin infra të kuq, duke e lejuar atë të shohë përmes reve të dendura kozmike që drita e dukshme nuk mund të depërtojë. Në të kundërt, teleskopi Hubble vëzhgon kryesisht dritën e dukshme.

3. Çfarë veçorish kapi Webb në thelbin e Rrugës së Qumështit?

Imazhet e Webb-it të rajonit të Shigjetarit C zbulojnë një grumbull protoyjesh, një rajon të gjerë gazi kaotik dhe afërsisht gjysmë milioni yje në detaje të paprecedentë.

4. Cila është rëndësia e madhësisë së pasqyrës së Uebit?

Pasqyra e Webb është mbi 21 metra e gjerë, duke e bërë atë më shumë se dy herë e gjysmë më të madhe se pasqyra e teleskopit Hubble. Kjo madhësi më e madhe i mundëson Webb-it të kapë më shumë dritë, duke e lejuar atë të vëzhgojë objekte më të largëta dhe të lashta në univers.

5. Si do të studiojë Webb ekzoplanetet?

Webb mbart spektrografë të specializuar që mund të analizojnë atmosferat e ekzoplaneteve të largëta, duke ofruar njohuri mbi përbërjen kimike të këtyre botëve aliene. Ky informacion i ndihmon shkencëtarët në kërkimin e mjediseve të banueshme dhe shenjave të mundshme të jetës.

(Burimet: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) dhe [NASA](https://www.nasa.gov/press -lëshimi/pamja e paprecedentë-of-the-core-of-galaktikë-rruga e qumështit-nga-hubble-2-)