Observatori Vera C. Rubin zbulon asteroidë me algoritëm të ri

Observatori Vera C. Rubin, i vendosur të fillojë funksionimin në vitin 2025, ka shfaqur aftësitë e tij të zbulimit të asteroideve edhe përpara nisjes së tij zyrtare. Studiuesit në Universitetin e Uashingtonit kanë zhvilluar një algoritëm të ri të quajtur HelioLinc3D, i cili ka identifikuar me sukses një asteroid afër Tokës bazuar në vetëm disa imazhe. Algoritmi kryen lidhje me shumë net, duke kombinuar të dhëna nga disa netë për të gjetur objekte reale duke përdorur më pak vëzhgime sesa mjetet aktuale.

Observatori Rubin synon të dyfishojë numrin e asteroidëve të njohur dhe asteroidëve potencialisht të rrezikshëm (PHA) brenda muajve të parë të funksionimit. PHA-të janë asteroidë që kanë orbita mjaft afër orbitës së Tokës, saqë mund të përplasen me planetin tonë. Me teleskopin e tij të madh Simonyi Survey dhe lentet më të mëdha në botë me sy peshku, observatori do të kapë imazhe dixhitale të qiellit çdo tre ditë, duke gjeneruar afërsisht 20 terabajt të dhëna në natë.

Heliolinc3D u testua duke përdorur të dhëna nga sondazhi ATLAS i kryer nga Universiteti i Hawai'i. Gjatë këtij testi, algoritmi identifikoi me sukses një PHA të quajtur 2022 SF289, i cili ishte vëzhguar nga ATLAS, por nuk u identifikua si një objekt i ri duke përdorur metoda tradicionale. Algoritmi zbulon ndryshimet në qiell duke zbritur imazhet e njëpasnjëshme dhe duke identifikuar dallimet. Më pas mat shkëlqimin dhe pozicionin e këtyre dallimeve.

Përveç identifikimit të PHA-ve, Observatori Vera C. Rubin pritet të bëjë zbulime të tjera të ndryshme të sistemit diellor, duke përfshirë objekte të rripit Kuiper dhe objekte potencialisht më të mëdha ndëryjore. Observatori do të revolucionarizojë fushën e astronomisë duke kapur një sasi të paparë të dhënash dhe duke u ofruar shkencëtarëve njohuri të vlefshme për sistemin tonë diellor dhe më gjerë.

