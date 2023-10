Gjigantët e gazit më të zakonshëm se sa mendohej më parë, sugjeron studimi

By

Një studim i fundit i botuar në revistën Nature Communications ka sugjeruar se gjigantët e gazit si Jupiteri mund të jenë më të zakonshëm sesa mendohej më parë, veçanërisht në rajone më të qeta të sistemeve yjore. Kuptimi tradicional i sistemeve yjore ishte se ato përbëheshin nga planetë shkëmborë afër yllit dhe gjigantët e gazit më larg. Megjithatë, zbulimet e fundit të "jupiterëve të nxehtë", gjigantë gazi që orbitojnë shumë afër yjeve të tyre, e kanë sfiduar këtë supozim.

Studimi, i kryer nga Raffaele Gratten dhe kolegët e tij në Institutin Kombëtar Italian për Astrofizikën, u fokusua në Beta Pictoris Moving Group, një grup i vogël yjesh që ndodhen rreth 115 vite dritë larg. Ata analizuan masën dhe lëvizjen e 30 yjeve në këtë grup dhe zbuluan se afërsisht 20 prej tyre mund të mbështesin potencialisht gjigantë gazi të ngjashëm në madhësi me Jupiterin në rajonet e jashtme të sistemeve të tyre yjore.

Ky zbulim është domethënës sepse sondazhet e mëparshme kanë sugjeruar se gjigantët e gazit janë relativisht të rrallë në sistemet yjore, me më pak se një në pesë yje të ngjashëm me Diellin që kanë versionin e tyre të Jupiterit. Studiuesit besojnë se ndryshimi kryesor qëndron në mjedisin e Beta Pictoris Moving Group, i cili është më i rrallë dhe më pak i populluar në krahasim me rajonet e tjera që formojnë yje. Në këto lagje të qeta dhe të përhapura, gjigantët e gazit kanë një shans më të lartë për t'u formuar dhe mbijetuar.

Gjigantët e gazit, si Jupiteri, lindin në rajonet e jashtme të ftohta të sistemeve yjore, ku elementët e paqëndrueshëm mund të kondensohen në akull dhe gaz. Megjithatë, formimi dhe stabiliteti i këtyre planetëve mund të prishet nga ndërveprimet gravitacionale me planetë të tjerë gjigantë ose yje që kalojnë pranë. Në rajonet e yjeve me popullsi të dendur, prania e më shumë yjeve dhe një distancë më e vogël ndërmjet tyre mund ta bëjë të vështirë për gjigantët e gazit formimin dhe ruajtjen e pozicionit të tyre.

Ndërsa vendlindja e Diellit tonë është debatuar mes astrofizikanëve, ky studim sugjeron se nuk ka gjasa që Sistemi ynë Diellor të ketë dalë nga një çerdhe yjore me popullsi të dendur. Hulumtimi tregon se Dielli ynë mund të ketë origjinën në një zonë më të qetë me vetëm disa yje të rinj të shpërndarë. Për të kuptuar më tej formimin e sistemeve të yjeve, do të nevojiten studime shtesë në rajonet më të dendura të formimit të yjeve.

Të dhënat e mbledhura nga observatori Gaia i ESA-s, i cili aktualisht po rrotullohet rreth Diellit, mund të ofrojnë njohuri të mëtejshme për këtë pyetje intriguese.

Burimet: Nature Communications, Inverse