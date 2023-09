Zbulohen zgjidhje të reja për problemin me tre trupa

By

Një ekip ndërkombëtar matematikanësh ka bërë së fundmi një zbulim të jashtëzakonshëm në fushën e fizikës dhe matematikës. Ata pretendojnë se kanë gjetur 12,000 zgjidhje të reja për problemin konfuz me tre trupa, i cili ka qenë objekt studimi për shekuj.

Problemi i tre trupave përfshin llogaritjen e orbitës së qëndrueshme të tre objekteve që ndikojnë reciprokisht në njëri-tjetrin me gravitetin. Është një enigmë komplekse që ka intriguar shkencëtarët dhe matematikanët për vite me radhë. Këto orbita të sapo zbuluara janë përshkruar se kanë një "strukturë shumë të bukur hapësinore dhe kohore" nga autori kryesor i studimit, Ivan Hristov.

Duke përdorur një superkompjuter, ekipi ishte në gjendje të identifikonte këto orbita të reja. Megjithatë, Hristov beson se edhe më shumë zgjidhje mund të zbulohen me përparimet në teknologji. Sistemet me tre trupa janë mjaft të zakonshëm në univers, me shumë planetë ose yje që rrotullohen rreth njëri-tjetrit brenda shumë sistemeve yjore. Prandaj, të kuptuarit e dinamikës së këtyre sistemeve ka implikime të vlefshme për astronomët që studiojnë kozmosin.

Është e rëndësishme të theksohet se megjithëse këto orbita të reja janë të rëndësishme, stabiliteti i tyre ende nuk është përcaktuar. Që një orbitë të konsiderohet e qëndrueshme, ajo duhet të jetë e aftë të ndodhë në mënyrë të përsëritur me kalimin e kohës pa u shpërbërë. Sistemet reale të yjeve mund të kenë forca që mund të prishin stabilitetin teorik të këtyre orbitave.

Astronomi Juhan Frank nga Universiteti Shtetëror i Luizianës sugjeron se zgjidhjet e reja mund të mos realizohen në të vërtetë në natyrë. Ai shpjegon se pas një ndërveprimi fillestar kompleks orbital, sistemet me tre trupa shpesh shpërbëhen në një sistem binar dhe në një trup të tretë që ikën.

Pavarësisht mungesës së tyre potenciale të stabilitetit në botën natyrore, këto zgjidhje të zbuluara rishtazi janë me interes të jashtëzakonshëm teorik. Matematikanët janë të magjepsur vazhdimisht nga ndërlikimi i problemit me tre trupa dhe bollëku i zgjidhjeve të mundshme që ekzistojnë brenda ligjeve të fizikës.

Burimi:

– Shkencëtar i ri

– Baza e të dhënave arXiv