Aeroplani supersonik i NASA-s X-59: Duke hapur rrugën për një udhëtim më të shpejtë ajror

Avioni supersonik novator X-59 i NASA-s, i quajtur shpesh si 'biri i Concorde', po bën përparim të rëndësishëm drejt fluturimit të tij inaugurues. Agjencia hapësinore ka njoftuar së fundmi se avioni është zhvendosur në hambarin e bojrave në objektin e Lockheed Martin Skunk Works në Palmdale, Kaliforni, duke shënuar një moment historik të rëndësishëm në procesin e zhvillimit.

Pasi të jetë lyer X-59, ekipi do të kryejë matjet përfundimtare të peshës dhe formës së tij për të përmirësuar modelimin kompjuterik. I projektuar për të fluturuar më shpejt se shpejtësia e zërit, gati dy herë më shpejt se Concorde-i ikonë, ky avion supersonik pasagjerësh synon të minimizojë ndërprerjet e shkaktuara nga bumet e zërit. Inxhinierët janë të vendosur të reduktojnë tingullin në një 'trokitje zanore' të thjeshtë, duke siguruar shqetësim minimal për njerëzit në tokë.

Në mënyrë emocionuese, NASA ka identifikuar rreth pesëdhjetë rrugë të vendosura që lidhin qytetet ku X-59 mund të funksionojë potencialisht. Një rrugë e tillë do të lejonte fluturimet nga New York City në Londër, duke ulur kohën e udhëtimit deri në katër herë sesa kohëzgjatja e zakonshme. Skema e bojës së X-59 është zbuluar gjithashtu, duke shfaqur një trup kryesisht të bardhë, një pjesë të poshtme të Nasa "sonic blu" dhe thekse të kuqe të mrekullueshme në krahë.

Përtej tërheqjes së saj vizuale, bojë shërben një qëllim të rëndësishëm. Ai vepron si një shtresë mbrojtëse, duke mbrojtur aeroplanin nga lagështia dhe korrozioni, duke përfshirë gjithashtu shenja sigurie thelbësore për operacionet në tokë dhe fluturim. Cathy Bahm, menaxherja e projektit për demonstruesin e fluturimit me bum të ulët, shprehu entuziazëm të madh për projektin, duke deklaruar se të shihje X-59 të stolisur me bojë dhe ngjyrë të freskët do të ishte një moment befasues, duke sjellë në jetë vizionin e tyre.

Aeroplani supersonik X-59 luan një rol qendror në misionin Quesst të NASA-s, i cili do të përfshijë fluturimin mbi disa komunitete të zgjedhura të SHBA-së për të mbledhur të dhëna mbi perceptimet e publikut të tingullit të avionit. Këto të dhëna më pas do t'u jepen rregullatorëve, duke hapur rrugën për rregullime të rregullave aktuale që ndalojnë fluturimin komercial supersonik mbi tokë.

Me aftësinë e tij të parashikuar për të revolucionarizuar udhëtimin ajror, X-59 përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara në teknologjinë e aviacionit. Ndërsa NASA përparon drejt fluturimit inaugurues të avionit, e ardhmja e udhëtimit ajror më të shpejtë dhe më të qetë duket më afër se kurrë më parë.

FAQs

Cili është avioni supersonik X-59?

X-59 është një aeroplan supersonik i zhvilluar nga NASA me qëllim që të fluturojë më shpejt se shpejtësia e zërit dhe të zvogëlojë ndjeshëm ndikimin shkatërrues të zhurmave të zërit.

Cili është qëllimi i lyerjes së X-59?

Bojë në X-59 shërben për qëllime kozmetike dhe funksionale. Ai shton tërheqjen vizuale ndërsa mbron aeroplanin nga lagështia dhe korrozioni. Për më tepër, ai përfshin shenja sigurie thelbësore për operacionet në tokë dhe fluturim.

Si do të ndikojë X-59 në udhëtimet ajrore?

Nëse ka sukses, X-59 mund të revolucionarizojë udhëtimin ajror duke reduktuar ndjeshëm kohën e udhëtimit. Për shembull, një rrugë e propozuar është nga New York City në Londër, e cila mund të përfundojë deri në katër herë më shpejt se kohëzgjatja aktuale e fluturimit.

Cili është qëllimi i misionit Quesst të NASA-s?

Misioni Quesst përfshin fluturimin e X-59 mbi komunitete të zgjedhura të SHBA-së për të mbledhur të dhëna mbi perceptimet e publikut të tingullit të avionit. Këto të dhëna do t'u jepen rregullatorëve, duke çuar potencialisht në rregullime në rregullat aktuale që kufizojnë fluturimin supersonik mbi tokë.