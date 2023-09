Konfirmimi dhe refuzimi: Kërkimi për galaktikën më të largët

By

Shkencëtarët kanë qenë prej kohësh në një kërkim për të gjetur galaktikën më të largët në univers. Kohët e fundit, një kandidat tentativ i quajtur "Galaktika e Maisie" u shpall, duke sugjeruar se mund të ekzistojë në një fazë tepër të hershme në historinë kozmike. Megjithatë, kërkimet e mëtejshme zbuluan një galaktikë tjetër, CEERS-93316, që dukej se ishte edhe më larg. Këto gjetje kishin nevojë për verifikim.

Për të përcaktuar distancën dhe moshën e këtyre "galaktikave më të hershme" të mundshme, astronomët e udhëhequr nga Pablo Arrabal Haro nga Laboratori Kombëtar i Kërkimeve të Astronomisë Optike-Infra të kuqe në Tucson, AZ, kryen studime spektroskopike në bashkëpunim me një ekip në Skoci. Hulumtimi i tyre konfirmoi se Galaxy Maisie ekzistonte të paktën 390 milionë vjet pas Big Bengut. Përveç kësaj, ata hodhën poshtë vlerësimin fillestar të distancës për CEERS-93316, duke e vendosur atë në një zhvendosje më realiste të kuqe prej z~4.9, afërsisht 12 miliardë vite dritë larg.

Konfirmimi i galaktikës së Maisie dhe zbulimi i CEERS-93316 ofrojnë njohuri të vlefshme për universin e hershëm. Këto galaktika duket se janë më të ndritshme se të tjerat në të njëjtën epokë, duke sugjeruar një rritje të shpejtë të galaktikave në qindra milionë vitet e para pas Big Bengut, duke sfiduar modelet aktuale të formimit të galaktikave.

Për të marrë matje të sakta të distancës, ekipi hulumtues kreu studime spektrale pasuese të dy galaktikave. Spektroskopia i lejoi ata të konfirmojnë zhvendosjen e lartë të kuqe të Galaxy Maisie dhe të hedhin poshtë vlerësimin e mëparshëm për CEERS-93316. Duke vëzhguar galaktikat më të hershme, astronomët shpresojnë të kuptojnë kushtet dhe proceset që çuan në lindjen dhe evolucionin e këtyre objekteve gjatë fazave të hershme të universit.

Ky hulumtim, i mundësuar nga teleskopi hapësinor James Webb (JWST), demonstron fuqinë e këtij observatori në zbulimin e galaktikave me zhvendosje të lartë të kuqe. Misioni i JWST për të gjetur galaktikën më të largët në agimin e kohës kozmike do t'u mundësojë shkencëtarëve të mbledhin informacion të detajuar rreth universit të hershëm. Me çdo zbulim, aftësitë e teleskopit janë tejkaluar pritshmëritë, duke ofruar njohuri të vlefshme për karakteristikat fizike të galaktikave në universin e hershëm.

Ndërsa JWST vazhdon të shikojë në fillimet e universit, astronomët parashikojnë më shumë njoftime të galaktikave të hershme. Përfundimisht, ose JWST ose pasardhësi i tij mund të zbulojë "galaktikën e parë" të pakapshme, duke zbuluar informacione thelbësore rreth universit disa qindra milionë vjet pas Big Bengut.

Burimet:

– Bashkëpunimi me Ekipin Global konfirmon, hedh poshtë galaktikat e largëta

– Konfirmimi dhe përgënjeshtrimi i galaktikave shumë të ndritshme në universin e hershëm

– Kthimi në universin e hershëm: Një histori konfirmimi dhe përgënjeshtrimi