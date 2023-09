Projekti i ri synon të shfrytëzojë hidrogjenin nga shkëmbinjtë për energji të pastër

By

Një projekt i ri tre-vjeçar i financuar nga Fondacioni Grantham për Mbrojtjen e Mjedisit është duke u zhvilluar në CU Boulder për të eksploruar mundësinë e shfrytëzimit të hidrogjenit nga shkëmbinjtë për të ofruar energji të pastër në mbarë botën. Projekti synon të hetojë prodhimin e hidrogjenit "gjeologjik", i cili formohet kur uji përzihet me minerale të pasura me hekur thellë brenda kores së Tokës.

Hidrogjeni gjeologjik ka potencialin të bëhet një burim i vlefshëm për energjinë e qëndrueshme pasi nuk lëshon gazra serë kur digjet, me ujin që është i vetmi nënprodukt. Qëllimi kryesor i projektit është të përcaktojë nëse këto depozita hidrogjeni mund të sillen në mënyrë të sigurtë në sipërfaqe në sasi të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat globale për energji.

Ekipi hulumtues, i përbërë nga ekspertë nga CU Boulder, Columbia University, Montana State University, University of Southampton dhe kompania fillestare Eden GeoPower, do të kryejë eksperimente si në laborator ashtu edhe nën tokë për të stimuluar Tokën për të prodhuar më shumë hidrogjen. Qëllimi është të përsëritet sistemi natyror nëntokësor sa më afër që të jetë e mundur.

Kërkesa për hidrogjen po rritet, duke nxitur shkencëtarët të eksplorojnë burime alternative përtej metodave tradicionale. Hulumtimet e fundit sugjerojnë se mund të ketë depozita të bollshme të hidrogjenit gjeologjik të fshehura nën tokë, të afta për të plotësuar nevojat e njerëzimit për karburant të lëngshëm për shekuj me radhë.

Projekti do të përfshijë shpimin e puseve dhe injektimin e ujit në formacionet e shkëmbinjve të pasur me hekur për të nisur reaksionet kimike dhe për të prodhuar më shumë hidrogjen. Gjithashtu do të merren masa për të parandaluar që bakteret të konsumojnë gazin e krijuar rishtazi.

Nën drejtimin e Dr. Alexis Templeton, një ekspert në studimin e mjediseve nëntokësore, ekipi i kërkimit do të monitorojë me kujdes procesin për të siguruar që nuk ka pasoja të padëshiruara mjedisore. Qëllimi është të përcaktohet nëse hidrogjeni gjeologjik është një burim i qëndrueshëm dhe i qëndrueshëm i energjisë së pastër që mund të prodhohet vazhdimisht në një mënyrë të përgjegjshme për mjedisin.

Ky projekt përputhet me vizionin e Departamentit të Shkencave Gjeologjike të CU Boulder për të shfrytëzuar me përgjegjësi burimet natyrore të Tokës dhe për të kontribuar në një të ardhme me energji të qëndrueshme për brezat që vijnë.

Burimet:

– Fondacioni Grantham për Mbrojtjen e Mjedisit

– CU Boulder Departamenti i Shkencave Gjeologjike

– Shërbimi Gjeologjik i SHBA