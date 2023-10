Modelimi i atmosferës së Tokës me kalimin e kohës: Implikimet për kërkimin e jetës në ekzoplanetë

By

Shkencëtarët që studiojnë astrobiologjinë, kërkimin e jetës në Univers, shpesh përdorin Tokën si një model për të kuptuar proceset biologjike dhe evolucionare. Kjo përfshin kërkimin e planetëve që i ngjajnë Tokës, të njohur si analoge të Tokës. Në mënyrë të veçantë, shkencëtarët kërkojnë për planetë shkëmborë që orbitojnë brenda zonës së banueshme të yllit të tyre dhe kanë atmosferë të përbërë nga azoti, oksigjeni dhe dioksidi i karbonit. Megjithatë, atmosfera e Tokës ka ndryshuar ndjeshëm me kalimin e kohës.

Studiuesit nga Universiteti Cornell kanë krijuar një simulim të atmosferës së Tokës gjatë Eonit Phanerozoic, 500 milionë vitet e fundit të historisë së Tokës. Ky simulim mund të ketë implikime të rëndësishme në kërkimin e jetës në planetët jashtë diellit. Ekipi, i udhëhequr nga Rebecca Payne dhe Lisa Kaltenegger, krijoi një model që kombinon modelet e vendosura të klimës me simulimet e reja atmosferike për të parashikuar se si do të dukej atmosfera e kësaj periudhe.

Eoni Fanerozoik është veçanërisht i rëndësishëm për evolucionin e atmosferës së Tokës dhe jetës tokësore. Kjo periudhë pa një rritje të përmbajtjes së oksigjenit dhe shfaqjen e kafshëve, dinosaurëve dhe bimëve tokësore. Duke analizuar spektrat e transmetimit të Tokës gjatë Eonit Fanerozoik, shkencëtarët mund të fitojnë njohuri mbi përbërjen e atmosferës së një ekzoplaneti.

Ekipi hulumtues zbuloi se nënshkrimet kimike të jetës në atmosferën e një ekzoplaneti të ngjashëm me Tokën do të ishin më të theksuara gjatë Eonit Fanerozoik në krahasim me Tokën moderne. Kjo për shkak të niveleve më të larta të oksigjenit që karakterizuan këtë periudhë. Studimi identifikoi gjithashtu dy çifte kyçe të nënshkrimit, oksigjenin dhe metanin, dhe ozonin dhe metanin, që u shfaqën më të fortë rreth 300 milionë vjet më parë, kur nivelet e oksigjenit ishin dukshëm më të larta.

Ky hulumtim është vendimtar në kërkimin e shenjave të jetës në ekzoplanetë. Duke kuptuar se si atmosfera e Tokës ka evoluar me kalimin e kohës, shkencëtarët mund të interpretojnë më mirë të dhënat e marra nga vëzhgimet e ekzoplaneteve. Kjo njohuri do të ndihmojë në identifikimin e objektivave premtues për misionet e ardhshme, siç është teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s, në kërkimin për të gjetur jetë përtej sistemit tonë diellor.

