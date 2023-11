Thales Alenia Space për të mbështetur Udhëtimin Pionier në Hënor të Turqisë

By

Thales Alenia Space, një kompani udhëheqëse e hapësirës ajrore, ka siguruar një kontratë të rëndësishme për të ndihmuar Turqinë në misionin e saj ambicioz hënor. Ndërmarrja e përbashkët, në bashkëpronësi nga Thales dhe Leonardo, do të ofrojë teknologji të rëndësishme komunikimi për sipërmarrjen inauguruese hënore të Turqisë, AYAP-1.

Nën Programin Kombëtar të Hapësirës të iniciuar nga Agjencia Turke e Hapësirës, ​​Programi Kërkimor Hënor AYAP synon të eksplorojë dhe mbledhë të dhëna të vlefshme nga fqinji ynë më i afërt qiellor. Tübitak Uzay, Instituti i njohur Turk i Kërkimeve të Teknologjisë Hapësinore, është përgjegjës për zhvillimin, integrimin, testimin, nisjen dhe funksionimin e anijes kozmike AYAP-1.

Sigurimi i komunikimit pa probleme gjatë gjithë misionit është thelbësor për suksesin e tij. Ekspertiza e Thales Alenia Space në teknologjinë e hapësirës ajrore do të vihet në punë ndërsa ata dorëzojnë transponderin e brezit S, një komponent jetik i nënsistemit të telemetrisë, gjurmimit dhe kontrollit të AYAP-1. Ky transponder do të lehtësojë transmetimin e të dhënave të rëndësishme përsëri në Tokë, duke u mundësuar shkencëtarëve dhe studiuesve të monitorojnë nga afër përparimin e anijes kozmike dhe të mbledhin njohuri të paçmueshme.

Thales Alenia Space ka një histori të lavdërueshme në ofrimin e zgjidhjeve të fundit për misionet e eksplorimit të hapësirës. Qasja e tyre inovative ndaj teknologjisë së hapësirës ajrore i ka bërë ata një partner të besuar për agjenci të ndryshme hapësinore në mbarë botën. Me këtë partneritet, ndjekja e Turqisë për eksplorimin e hapësirës forcohet më tej.

Duke bashkëpunuar me Thales Alenia Space, Turqia fiton akses në njohuritë kryesore të industrisë dhe përparimet në teknologjinë e komunikimit. Ky bashkëpunim jo vetëm që do të përshpejtojë aftësitë e Turqisë në kërkimin hapësinor, por gjithashtu do të nxisë bashkëpunimin ndërkombëtar në eksplorimin e universit tonë.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është Thales Alenia Space?

A: Thales Alenia Space është një sipërmarrje e përbashkët midis Thales dhe Leonardo, e specializuar në teknologjinë e hapësirës ajrore.

Pyetje: Çfarë është AYAP-1?

Përgjigje: AYAP-1 është misioni i parë hënor i Turqisë nën Programin e Kërkimit Hënor AYAP.

Pyetje: Cili është roli i Thales Alenia Space në mision?

Përgjigje: Thales Alenia Space do të furnizojë transponderin e brezit S për nënsistemin e telemetrisë, gjurmimit dhe kontrollit të anijes kozmike AYAP-1.

Pyetje: Kush është përgjegjës për misionin AYAP-1?

Përgjigje: Tübitak Uzay, Instituti Turk i Kërkimeve të Teknologjisë Hapësinore, po udhëheq zhvillimin, integrimin, testimin, lëshimin dhe funksionimin e anijes kozmike AYAP-1.