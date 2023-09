Një mundësi emocionuese unazore e shikimit të eklipsit diellor në parqet shtetërore të Teksasit

Parqet shtetërore të Teksasit po përgatiten për të ofruar mundësi të shkëlqyera shikimi për një eklips diellor unazor që do të jetë i dukshëm në qiellin e Teksasit më 14 tetor. Për shkak të popullaritetit të parashikuar të ngjarjes, hyrja në parqet shtetërore në atë ditë do të kufizohet për ata që kanë para-blerë leje ditore ose leje kampingu. Është e rëndësishme të theksohet se leja e parkut shtetëror nuk garanton hyrjen, kështu që rekomandohet të rezervoni një vend kampingu ose leje ditore sa më shpejt të jetë e mundur për të siguruar vendin tuaj.

Eklipsi unazor do të kalojë mbi Teksas nga Midland/Odessa në Corpus Christi, me shtatëmbëdhjetë parqe shtetërore të Teksasit të vendosura përgjatë rrugës së tij. Një eklips ndodh kur dielli, hëna dhe toka rreshtohen në hapësirë. Gjatë një eklipsi unazor, hëna duket pak më e vogël se dielli, duke krijuar iluzionin e një unaze zjarri në qiell. Hëna do të fillojë të bllokojë diellin rreth orës 10:20 të mëngjesit të 14 tetorit dhe unaza e zjarrit do të jetë e dukshme rreth orës 11:40 përgjatë kufirit Teksas-New Mexico.

Eklipsi më pas do të udhëtojë në juglindje në të gjithë shtetin, me kohëzgjatjen e tërësisë që ndryshon në varësi të pikës së favorshme. Sa më afër të jeni në rrugën e eklipsit, aq më gjatë do të jeni në gjendje të shijoni unazën e zjarrit. Këshillohet që të planifikoni të mbërrini herët dhe të qëndroni vonë në parqe, pasi mund të ketë vonesa në trafik për shkak të vizitorëve nga i gjithë shteti dhe kombi. Sigurohuni që të sillni mjaftueshëm ushqim, ujë dhe karburant në rast të ndonjë vonese të paparashikuar.

Kur merrni pjesë në shikimin e eklipsit në një park shtetëror të Teksasit, është e rëndësishme të parkoni vetëm në zona të caktuara dhe të qëndroni jashtë rrugëve për siguri. Stafi i parkut do t'i drejtojë vizitorët se ku të parkojnë jashtë trotuarit nëse është e nevojshme. Për më tepër, parqet ofrojnë programe të drejtuara nga rojet para ose pas eklipsit, prandaj rekomandohet të ndiqni këto programe informuese dhe edukative.

Mos e humbisni këtë mundësi unike dhe emocionuese për të dëshmuar eklipsin diellor unazor në Parqet Shtetërore të Teksasit. Bëni rezervimet dhe përgatitjet tuaja herët për të siguruar një përvojë të paharrueshme.

Burimet:

- Departamenti i Parqeve dhe Kafshëve të Egra të Teksasit (TPWD)