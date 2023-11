Galaktikat adoleshente: Zbërthimi i kimisë së adoleshencës kozmike

Një studim i fundit i kryer nga astrofizikanë nga Universiteti Northwestern, duke përdorur të dhëna nga teleskopi hapësinor James Webb (JWST) i NASA-s, hedh dritë mbi përbërjen kimike të "galaktikave adoleshente". Këto galaktika, të cilat u formuan afërsisht dy deri në tre miliardë vjet pas Big Bengut, janë zbuluar se janë jashtëzakonisht të nxehta dhe përmbajnë elementë të papritur si nikeli, të cilët janë jashtëzakonisht të vështirë për t'u vëzhguar.

Gjetjet e këtij studimi, të cilat do të publikohen në The Astrophysical Journal Letters, janë pjesë e studimit të vazhdueshëm Chemical Evolution Constrained using Lines Jonized in Interstellar Aurorae (CECILIA). Të udhëhequr nga Allison Strom nga Universiteti Northwestern, studiuesit synojnë të kuptojnë se si galaktikat kanë evoluar gjatë rrjedhës së historisë kozmike.

Strom i krahason galaktikat adoleshente me adoleshentët njerëzorë, duke deklaruar se të dyja kalojnë në rritje dhe ndryshojnë gjatë viteve të tyre të formimit. Duke studiuar ADN-në kimike të këtyre galaktikave gjatë fazës së tyre adoleshente, studiuesit fitojnë njohuri se si u rritën dhe si do të vazhdojnë të evoluojnë. Sondazhi CECILIA fokusohet në vëzhgimin e spektrave të galaktikave të largëta, duke ekzaminuar sasinë e dritës në gjatësi vale të ndryshme. Ky informacion zbulon elementet kryesore të pranishme në galaktika, duke ndihmuar astrofizikanët të kuptojnë aktivitetet galaktike të kaluara dhe të ardhshme.

Studimi i kryer nga Strom dhe bashkëpunëtorët e saj përfshinte përdorimin e JWST për të vëzhguar 33 galaktika të largëta adoleshente vazhdimisht për 30 orë. Ata më pas kombinuan spektrat nga 23 prej këtyre galaktikave për të krijuar një imazh të përbërë, duke ofruar një kuptim më të thellë dhe më të detajuar se çdo teleskop me bazë tokësore mund të ofronte. Spektri që rezultoi solli disa surpriza, duke përfshirë praninë e nikelit, një element që është i vështirë për t'u vëzhguar për shkak të rrallësisë së tij.

Për më tepër, studimi zbuloi se galaktikat adoleshente kanë temperatura më të larta në krahasim me homologët e tyre më të pjekur. Kjo tregon se galaktikat ishin thelbësisht të ndryshme dhe përjetuan kushte unike gjatë adoleshencës së tyre. Strom thekson lidhjen e brendshme midis temperaturës dhe kimisë së galaktikave, duke sugjeruar se dallimet e vëzhguara janë një manifestim i ADN-së kimike të veçantë të galaktikave.

Ky hulumtim kontribuon në të kuptuarit tonë të evolucionit yjor, duke ofruar njohuri se si rriten dhe ndryshojnë galaktikat me kalimin e kohës. Duke studiuar galaktikat adoleshente, shkencëtarët shpresojnë të zbulojnë proceset që formojnë galaktikat si Rruga jonë e Qumështit dhe të përcaktojnë pse disa duken "të kuqe dhe të vdekura", ndërsa të tjerët vazhdojnë të formojnë yje.

FAQs

Çfarë është Anketa CECILIA?

Sondazhi CECILIA është një program që përdor teleskopin hapësinor James Webb të NASA-s për të studiuar kiminë e galaktikave të largëta. Duke analizuar spektrat e këtyre galaktikave, studiuesit fitojnë njohuri mbi përbërjen e tyre kimike dhe mënyrën se si ato kanë evoluar me kalimin e kohës.

Cila është rëndësia e studimit të galaktikave adoleshente?

Galaktikat adoleshente përfaqësojnë një fazë vendimtare në evolucionin galaktik, ku ndodhin rritje dhe ndryshime të rëndësishme. Duke studiuar ADN-në kimike të këtyre galaktikave, astrofizikanët mund të kuptojnë më mirë proceset që formojnë galaktikat dhe se si ato ndryshojnë nga njëra-tjetra.

Pse është e habitshme prania e nikelit në galaktikat adoleshente?

Nikeli është një element i rrallë që është sfidues për t'u vëzhguar. Prania e tij në galaktikat adoleshente sugjeron kushte ose karakteristika unike brenda këtyre galaktikave, duke hedhur dritë mbi sjelljet dhe proceset e yjeve brenda mjedisit galaktik.

Pse galaktikat adoleshente janë më të nxehta në krahasim me galaktikat më të pjekura?

Temperaturat më të larta të vëzhguara në galaktikat adoleshente ofrojnë dëshmi shtesë të ADN-së së tyre kimike të dallueshme. Temperatura dhe kimia e gazit në galaktika janë të lidhura thelbësisht, duke shfaqur kushtet dhe mjediset e ndryshme të përjetuara gjatë adoleshencës së tyre.