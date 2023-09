Galaktikat absorbuese: Zbulime të reja përmes përthithjes së dritës

By

Duke përdorur teleskopin hapësinor Hubble, astronomët nga Qendra e Agimit Kozmik kanë bërë një zbulim novator të një galaktike që mund të vëzhgohet vetëm përmes dritës që thith dhe nuk lëshon. Kjo galaktikë, e vendosur pothuajse 11 miliardë vjet në të kaluarën, është pjesë e një grupi të hershëm që më vonë mund t'i ngjajë Grupit tonë Lokal.

Në mënyrë tipike, galaktikat zbulohen përmes dritës që lëshojnë ose reflektojnë. Megjithatë, nëse një galaktikë ndodhet përgjatë vijës së shikimit në një burim drite më të largët dhe të ndritshëm, ajo do të thithë një pjesë të dritës së atij burimi. Ky përthithje ndodh për shkak të grimcave të gazit dhe pluhurit të pranishme midis yjeve në galaktikë. Duke analizuar spektrin e burimit të dritës së sfondit, astronomët mund të vëzhgojnë "vrima" të dallueshme të absorbimit që zbulojnë praninë e një galaktike në plan të parë.

Drita e përthithur jep informacion në lidhje me karakteristikat fizike të galaktikës thithëse. Në këtë rast, burimi i ndritshëm i sfondit ka të ngjarë të jetë një kuazar, bërthama e një galaktike me një vrimë të zezë supermasive. Pavarësisht nga sfidat e vëzhgimit të një galaktike që lëshon dritën e vet, ndërsa përballë një kuazari të ndritshëm, astronomët kanë zbuluar me sukses shumë absorbues të tillë.

Në studimin e tyre më të fundit, ekipi u përqëndrua në një kuazar veçanërisht të kuq që u skuq shumë nga një absorbues i vendosur pothuajse 11 miliardë vjet më parë. Ky absorbues, i cili thith dukshëm më shumë dritë se të tjerët, sugjeron se është një galaktikë e pjekur e ngjashme me Rrugën e Qumështit. Megjithëse ata nuk ishin në gjendje të zbulonin një homolog të ndritshëm të absorbuesit, studiuesit zbuluan një galaktikë tjetër aty pranë që mund të jetë pjesë e grupit të hershëm.

Vëzhgimet e dritës së absorbuar tregojnë se pluhuri në galaktikën në plan të parë i ngjan pluhurit të parë në Rrugën tonë të Qumështit dhe galaktikat fqinje. Ky zbulim hedh dritë mbi përbërjen dhe natyrën e galaktikave gjatë gjithë historisë kozmike.

Në përgjithësi, ky studim nxjerr në pah rolin e rëndësishëm të përthithjes së dritës në zbulimin e sekreteve të fshehura të galaktikave të largëta. Duke përdorur këtë metodë plotësuese, astronomët mund të zgjerojnë të kuptuarit tonë për universin e hershëm dhe formimin e grupeve të galaktikave.

Burimet:

– Artikulli burimor: Grupi më i afërt i galaktikave i njohur si Kuintet i Stephan

– Publikimi i revistës “Astronomi & Astrophysics” (server paraprintimi arXiv)