Vrimat e zeza supermasive ushqehen më shpejt se sa pritej, zbulon studimi

Një ekip shkencëtarësh ka zbuluar se vrimat e zeza supermasive mund të kenë një "shërbim shpërndarjeje" të panjohur më parë që u siguron atyre gaz dhe pluhur për t'u konsumuar me një ritëm shumë më të shpejtë sesa besohej më parë. Këto gjetje mund të ofrojnë një pasqyrë se si këta titanë kozmikë konsumojnë materialin përreth dhe ndikojnë në evolucionin e galaktikave. Hulumtimi, i bazuar në simulimet 3D me rezolucion të lartë, zbuloi se vrimat e zeza mund të konsumojnë gaz dhe pluhur brenda disa muajve, dhe jo gjatë qindra apo mijëra viteve. Ky proces i shpejtë i ushqyerjes mund të shpjegojë luhatjet e shpejta të vërejtura në disa kuazarë, të cilët janë qendrat e ndritshme të galaktikave aktive. Simulimet treguan gjithashtu se pjesa e brendshme e diskut të grumbullimit, nga vjen pjesa më e madhe e dritës së kuazarit, shkatërrohet dhe më pas rimbushet, duke treguar një mjedis ushqimor më kaotik. Për më tepër, rreshtimi i disqeve të grumbullimit me rrotullimin e vrimës së zezë, i supozuar më parë nga shkencëtarët, mund të mos jetë i saktë, duke çuar në një kuptim të rimenduar të procesit të ushqyerjes së vrimave të zeza supermasive.

Vrimat e zeza supermasive, të cilat kanë masa miliona ose miliarda herë më të mëdha se dielli, qëndrojnë në qendrat e shumicës së galaktikave. Kur rrethohen nga disqe grumbullimi të bërë nga gazi dhe pluhuri, ato fuqizojnë kuazarët, qendrat jashtëzakonisht të ndritshme të galaktikave aktive. Dinamika e ushqyerjes së vrimës së zezë ka qenë një çështje qendrore në fizikën e diskut të grumbullimit, pasi të kuptuarit se si gazi arrin në vrimën e zezë do të siguronte një pasqyrë të jetëgjatësisë dhe shkëlqimit të diskut. Simulimet me rezolucion të lartë duke përdorur superkompjuterin Summit kanë zbuluar se përdredhja dhe grisja e diskut të grumbullimit të shkaktuar nga rrotullimi i vrimës së zezë rezulton në ndarjen e diskut në "nëndisqe" të brendshëm dhe të jashtëm. Vrima e zezë fillon ushqimin e saj duke gllabëruar gazin dhe pluhurin në diskun e brendshëm, ndërsa lënda nga disku i jashtëm mbush boshllëqet e lëna pas. Ky proces i të ngrënit, rimbushjes dhe të ngrënit përsëri mund të ndodhë brenda disa muajsh, duke çuar në një normë ushqimi shumë më të shpejtë se sa ishte vlerësuar më parë.

Simulimet e ekipit sfidojnë gjithashtu supozimin se disqet e grumbullimit janë në linjë me rrotullimin e vrimës së zezë. Gazi që ushqen këto vrima të zeza nuk e njeh domosdoshmërisht rrotullimin e vrimës së zezë, duke çuar në një mjedis më të turbullt dhe të çrregullt. Efekti Lense-Thirring luan një rol të rëndësishëm në këtë proces, duke bërë që disqet e grumbullimit të lëkunden dhe zona e brendshme të rrotullohet më shpejt. Deformimi i sistemit të diskut çon në përplasje midis gazit nga rajone të ndryshme, duke e çuar materialin më afër vrimës së zezë dhe përfundimisht duke shkaktuar ndarjen e diskut. Disqet e brendshme dhe të jashtme më pas evoluojnë veçmas dhe zhvillojnë lëkundje të ndryshme, që i ngjajnë unazave të një xhiroskopi sesa një pllake rrotulluese.

Këto njohuri të reja mbi normat e ushqyerjes së vrimave të zeza dhe dinamikën e disqeve të grumbullimit mund të kenë implikime për të kuptuar evolucionin e galaktikave dhe sjelljen e kuazarëve. Ata sfidojnë modelet e mëparshme teorike dhe theksojnë nevojën për kërkime dhe vëzhgime të mëtejshme për të kuptuar plotësisht proceset komplekse që ndodhin rreth vrimave të zeza supermasive në univers.

