Teknika e superlensimit rrit mikroskopët përtej kufijve tradicionalë

Fizikanët në Universitetin e Sidneit kanë zbuluar një teknikë të re që lejon superlentet pa pasur nevojë për një super lente. Metodat tradicionale optike kanë kufizime se sa nga afër mund të ekzaminohen objektet për shkak të kufirit të difraksionit, i cili përcaktohet nga natyra valore e dritës. Kufiri i difraksionit thotë se një imazh i fokusuar nuk mund të jetë kurrë më i vogël se gjysma e gjatësisë së valës së dritës që përdoret për vëzhgim.

Përpjekjet e mëparshme për të kapërcyer këtë kufi duke përdorur super thjerrëza janë penguar nga humbje ekstreme vizuale, duke bërë që lentet të bëhen të errëta. Megjithatë, fizikanët në Universitetin e Sidneit tani kanë gjetur një mënyrë për të arritur superlentet me humbje minimale duke eleminuar fare thjerrëzën super.

Studiuesit e vendosën sondën e dritës larg objektit dhe mblodhën informacione me rezolucion të lartë dhe të ulët. Duke matur më larg, sonda nuk ndërhyri në të dhënat me rezolucion të lartë. Ky zbulim në superlensimin ka implikime të rëndësishme për fusha të ndryshme si diagnostikimi i kancerit, imazhet mjekësore, arkeologjia dhe mjekësia ligjore.

Duke përdorur një hap pas përpunimit në një kompjuter, operacioni i superlentës u krye pas vetë matjes. Kjo metodë amplifikon në mënyrë selektive valët e dritës zhdukëse (ose të zhdukura), duke prodhuar një imazh të vërtetë të objektit. Studiuesit besojnë se kjo teknikë mund të zbatohet për të përcaktuar përmbajtjen e lagështisë në gjethe, për të përmirësuar teknikat e mikrofabrikimit dhe madje për të zbuluar shtresat e fshehura në veprat e artit.

Studiuesit përdorën dritën në frekuencën terahertz, e cila bie në rajonin e spektrit midis të dukshmes dhe mikrovalës. Ky diapazon frekuencash ofron informacion të rëndësishëm rreth mostrave biologjike dhe mund të përdoret për analizën e strukturës së proteinave, dinamikën e hidratimit dhe imazhin e kancerit.

Kjo teknikë novatore lejon imazhe me rezolucion të lartë duke ruajtur një distancë të sigurt nga objekti, duke parandaluar shtrembërimin e imazhit. Studiuesit presin që kjo teknikë të jetë me interes për këdo që është i përfshirë në mikroskopinë optike me rezolucion të lartë.

Në përgjithësi, ky zbulim hap dyert për përparime në mikroskop dhe mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në fusha të ndryshme shkencore dhe teknologjike.

Burimi: Universiteti i Sidneit, Phys.org