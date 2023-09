Formimi i Pangea Ultima mund të çojë në zhdukje masive në 250 milion vjet

By

Një studim i fundit i botuar në Nature Geoscience sugjeron se formimi i një superkontinenti të ardhshëm, i njohur si Pangea Ultima, mund të rezultojë në zhdukjen e njerëzve dhe gjitarëve të tjerë në 250 milionë vjet. Kjo zhdukje masive do të shkaktohej kryesisht nga stresi ekstrem i nxehtësisë për shkak të rritjes së aktivitetit vullkanik, niveleve më të larta të emetimeve të dioksidit të karbonit dhe një dielli më të vjetër që lëshon më shumë rrezatim.

Duke përdorur një model klimatik nga Zyra Met në Mbretërinë e Bashkuar dhe një superkompjuter nga Universiteti i Bristolit, shkencëtarët ishin në gjendje të simulonin klimën e mundshme të Pangea Ultima. Rezultatet tregojnë se temperaturat globale mund të rriten me 15 gradë Celsius (deri në 30 gradë Celsius në tokë) mbi nivelet para-industriale. Ky nivel i nxehtësisë do të tejkalonte nivelet e tolerancës së shumë formave të jetës, duke çuar në një rënie të rëndë të biodiversitetit.

Një nga sfidat kryesore për gjitarët, përfshirë njerëzit, në përshtatjen ndaj këtyre temperaturave ekstreme është afati kohor relativisht i shkurtër i ekzistencës së tyre në Tokë. Gjitarët kanë qenë një histori e madhe suksesi në aspektin evolucionar, por aftësia e tyre për t'u përshtatur me nxehtësinë ekstreme mund të jetë shumë e ngadaltë për të mbijetuar në epokën e Pangea Ultima.

Përveç ndikimeve të drejtpërdrejta të nxehtësisë, do të kishte edhe një kolaps të vegjetacionit, duke rezultuar në probleme të rënda të furnizimit me ushqim. Shumica e bimëve stresohen në temperatura mbi 40 gradë Celsius dhe prishen plotësisht nëse ekspozohen në 60 gradë Celsius për periudha të gjata. Ky kolaps do të kishte një efekt kaskadë në të gjithë ekosistemin.

Autori kryesor i studimit, Alexander Farnsworth nga Universiteti i Bristolit, na kujton natyrën kalimtare të ekzistencës sonë dhe paralajmëron kundër shtyrjes së klimës përtej asaj që kemi evoluar për të toleruar. Ai thekson se speciet dominuese në Tokë i nënshtrohen vendimeve që merr planeti dhe klima e tij, duke theksuar se ajo që vjen pas njerëzve mund të jetë diçka krejtësisht e re.

Ndërsa studimi pranon nivelin e lartë të pasigurisë që lidhet me parashikime të tilla afatgjata, ai ofron njohuri të vlefshme për ngjarjet e kaluara të zhdukjes masive dhe faktorët që kontribuojnë në banueshmërinë në planetë të tjerë. Astronomët që skanojnë galaktikat e largëta për planetë të mundshëm të banueshëm do të duhet të marrin parasysh jo vetëm afërsinë me një yll dhe praninë e ujit, por edhe aktivitetin tektonik që ndikon në klimën e një planeti.

Si përfundim, formimi i Pangea Ultima mund të ketë pasoja katastrofike për jetën në Tokë në 250 milionë vjet. Ai shërben si një kujtesë për ekuilibrin delikat të klimës së planetit tonë dhe nevojën për të adresuar krizën aktuale klimatike për të siguruar mbijetesën afatgjatë si të njerëzve ashtu edhe të specieve të tjera.

Burimet:

– Studimi i Nature Geoscience, autori kryesor Alexander Farnsworth, Universiteti i Bristolit