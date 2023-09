Detektori i gazit serrë i ndërtuar nga NASA për nismën e hartës së karbonit është afër nisjes

By

Laboratori Jet Propulsion i NASA-s (JPL) ka zhvilluar një spektrometër imazherie më të fundit që është projektuar për të matur gazrat serrë metanin dhe dioksidin e karbonit nga hapësira. Ky instrument ka lëvizur një hap më afër nisjes pasi u dorëzua në Planet Labs PBC në San Francisko.

Spektrometri i imazhit është pjesë e nismës Carbon Mapper e udhëhequr nga organizata jofitimprurëse Carbon Mapper. Ai do t'i lejojë organizatës të përcaktojë dhe të matë burimet e metanit dhe dioksidit të karbonit, duke u fokusuar veçanërisht në "super-emetuesit", të cilët janë përgjegjës për një pjesë të konsiderueshme të emetimeve globale të gazeve serrë.

Koalicioni Carbon Mapper, i përbërë nga Carbon Mapper, JPL, Planet, Bordi i Burimeve Ajrore të Kalifornisë, Instituti Rocky Mountain, Universiteti Shtetëror i Arizonës dhe Universiteti i Arizonës, po punojnë së bashku në këtë përpjekje publike-private për të mbledhur të dhëna mbi emetimet e gazit serrë. .

Spektometri i imazhit funksionon duke matur gjatësinë e valës së dritës së reflektuar nga sipërfaqja e Tokës dhe e zhytur nga gazrat në atmosferë. Gazra të ndryshëm thithin gjatësi vale të ndryshme të dritës, duke krijuar një "gjurmë gishti" unike spektrale që mund ta identifikojë spektrometri i imazhit. Kjo lejon matje dhe përcaktim të saktë të emetimeve të gazeve serrë.

Para integrimit në një satelit Tanager të projektuar nga Planet, spektrometri iu nënshtrua testimit rigoroz në JPL për të siguruar elasticitetin e tij në kushtet ekstreme të hapësirës. Testet e suksesshme përfshinin nënshtrimin e spektrometrit ndaj dridhjeve të forta dhe temperaturave ekstreme. Një mostër metani u përdor gjithashtu për të testuar instrumentin e përfunduar brenda një dhome vakumi, duke prodhuar një gjurmë gishti të qartë spektrale të gazit.

Lëshimi i satelitit, me spektrometrin e integruar të imazhit, është planifikuar për në fillim të vitit 2024. Nisma e Carbon Mapper synon të përdorë të dhënat e mbledhura nga ky instrument së bashku me instrumentet e tjerë ekzistues, si spektometri i NASA-s për Hetimin e Burimit Mineral të Pluhurit në Sipërfaqen e Tokës (EMIT). në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës, ​​për të ofruar një studim gjithëpërfshirës të emetimeve të gazeve serrë me burim pikash në mbarë botën.

Ky bashkëpunim midis qeverisë, filantropisë dhe industrisë është një shembull se si qasjet inovative mund të çojnë në aftësi të jashtëzakonshme me potencial për ndikim global.

