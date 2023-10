Njerëzit me HIV në rrezik më të lartë të riinfeksionit COVID-19, zbulon studimi

Një studim i ri i udhëhequr nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) zbulon se individët me HIV (PWH) kanë shkallë më të lartë të riinfeksionit nga COVID-19 krahasuar me ata pa HIV (PWOH).

Studimi, i botuar në Emerging Infectious Diseases, analizoi të dhënat nga 453,587 të rritur në Çikago, të cilët ishin të infektuar me SARS-CoV-2 që nga infeksioni i tyre fillestar deri në maj 2022. Studiuesit ekzaminuan rezultatet e testit COVID-19 dhe të dhënat e vaksinimit të lidhura me HIV/AIDS të përmirësuar të Çikagos Sistemi i Raportimit të SIDA-s.

Studimi zbuloi se 5.3% e individëve COVID-pozitiv përjetuan riinfeksion, duke përfshirë 6.7% të PWH dhe 5.2% të PWOH. PWH kishte një shkallë riinfeksioni prej 66 për 1,000 person-vjet, më e lartë se 50 për 1,000 person-vjet në mesin e PWOH. Pas përshtatjes për faktorë të tjerë, PWH kishte një shkallë dukshëm më të lartë të riinfeksionit COVID-19 (1.46 për 1,000 person-vjet) krahasuar me PWOH.

U vu re se midis individëve që përjetuan riinfeksion, PWH priret të ishte më i vjetër (me një moshë mesatare 43 vjeç) krahasuar me PWOH (me një moshë mesatare 36 vjeç). PWH gjithashtu kishin më shumë gjasa të ishin burra (79.3% kundrejt 40.9%) dhe të zinj (53.7% kundrejt 27.0%). Për më tepër, PWH kishte një probabilitet më të lartë për të marrë serinë primare të vaksinës COVID-19 dhe përforcues krahasuar me PWOH (31.8% kundrejt 22.1%). Është interesante se një përqindje më e vogël e PWH ishin të pavaksinuar në kohën e infeksionit të tyre të parë krahasuar me PWOH (87.5% kundrejt 91.0%).

Studimi thekson rëndësinë e PWH pas orarit të rekomanduar të vaksinimit kundër COVID-19, duke përfshirë marrjen e dozave përforcuese, për të zbutur rrezikun e riinfeksionit SARS-CoV-2. Nga banorët që morën vaksinën përpara infeksionit të tyre të parë, 54.2% kishin përfunduar serinë primare të vaksinave Pfizer/BioNTech. Midis individëve që përjetuan riinfeksion, 39.6% kishin përfunduar serinë parësore, por nuk kishin marrë ende një përforcues.

Pavarësisht variantit të valës dhe tremujorit kalendarik, PWH shfaqi vazhdimisht një shkallë më të lartë riinfeksioni sesa PWOH. Incidenca më e lartë e riinfeksionit midis PWH ndodhi gjatë mbizotërimit të shtamit Omicron, me 50 raste për 1,000 person-vit. Në përgjithësi, ka pasur një tejkalim prej 16 riinfeksionesh për 1,000 person-vit të raportuar në mesin e PWH.

Për të parandaluar riinfeksionet SARS-CoV-2, autorët theksojnë se PWH duhet t'i përmbahet orarit të rekomanduar të vaksinave COVID-19, duke përfshirë dozat përforcuese.

