Asteroid 33 Polyhymnia: Një entitet misterioz dhe ultra i dendur

Studiuesit në Universitetin e Arizonës në Tucson kanë bërë një zbulim të çuditshëm gjatë studimit të asteroidit 33 Polyhymnia. Ky asteroid, i quajtur sipas muzës greke të himneve të shenjta, ka zgjuar interesin e astrofizikanëve për shkak të dendësisë së tij të pabesueshme. Në fakt, 33 Polyhimnia është aq e dendur sa shkencëtarët supozojnë se mund të përbëhet nga elementë që nuk gjenden në tabelën periodike.

Mundësia që asteroidët të kenë përbërje të panjohura në Tokë është veçanërisht e rëndësishme për ata që janë të përfshirë në përpjekjet e minierave hapësinore. Kompanitë e interesuara në minierat e asteroidëve për metale të çmuara si ari do ta konsideronin ekzistencën e elementeve të tillë shumë intriguese.

Në një studim të botuar në The European Physical Journal Plus, studiuesit e klasifikuan 33 Polyhymnia si një objekt kompakt ultra të dendur (CUDO) dhe zbuluan se ai ka një densitet të matur më të lartë se çdo element i njohur në Tokë. Ata spekulojnë se ky asteroid mund të përbëhet nga elementë super të rëndë të paidentifikuar më parë nga njerëzit.

Dendësia e këtyre elementeve hipotetike do të ishte edhe më e madhe se ajo e osmiumit, i cili aktualisht është elementi më i dendur i njohur natyror i qëndrueshëm. Me një numër atomik prej rreth 164, këta elementë do të kalonin osmiumin në densitet.

Ekipi i Universitetit të Arizonës eksploroi vetitë e elementeve me numër atomik më të lartë se ata në tabelën periodike. Megjithëse ata ekzaminuan elementë si Osmiumi dhe të tjerë që janë prodhuar artificialisht me numra atomik më të lartë, ata nuk ishin në gjendje të gjenin ndonjë me dendësi masive që mund të shpjegonte vëzhgimet e bëra në 33 Polyhimnia.

Studiuesit propozuan që nëse elementët super të rëndë janë mjaftueshëm të qëndrueshëm, ata potencialisht mund të ekzistojnë brenda bërthamave të asteroidëve të dendur si 33 Polyhymnia. Kjo hap mundësi magjepsëse për eksplorim dhe kuptim të mëtejshëm të përbërjes së asteroideve në sistemin tonë diellor.

Përpjekjet e fundit të NASA-s për të studiuar dhe marrë mostra nga asteroidët janë në përputhje me gjetjet e Universitetit të Arizonës. Rikuperimi i suksesshëm i mostrës së parë të asteroidit nga asteroidi Bennu, si dhe nisja e anijes kozmike Psyche për të studiuar asteroidin metalik Psyche, nënvizon rëndësinë e hetimit të këtyre trupave qiellorë. Këto misione mund të ofrojnë njohuri të vlefshme për formimin dhe përbërjen e asteroideve, duke hedhur dritë mbi historinë e hershme të sistemit tonë diellor.

