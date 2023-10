Ndotja e lartë e qiellit: Gjurmët e mbeturinave hapësinore të gjetura në Stratosferën e Tokës

Shkencëtarët duke analizuar të dhënat e mbledhura nga një aeroplan kërkimor në stratosferë kanë bërë një zbulim befasues – copa të vogla metali dhe elementë ekzotikë nga anijet kozmike të hedhura. Hulumtimi, i kryer nga Administrata Kombëtare e Atmosferës Oqeanike (NOAA), së bashku me Universitetin Purdue dhe Universitetin e Leeds, gjetën alumin dhe metale të tjera të ngulitura në afërsisht 10% të grimcave në stratosferë. Ndër elementët më të papritur ishin niobiumi dhe hafniumi, të cilët janë elementë të rrallë që zakonisht nuk gjenden në këtë rajon të atmosferës. Misteri i origjinës së tyre u zgjidh kur elementët u gjurmuan në satelitët dhe përforcuesit e raketave, të cilët i përdorin ato në lidhjet rezistente ndaj nxehtësisë dhe me performancë të lartë.

Hulumtimi përdori një instrument të specializuar të quajtur PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) i instaluar në një avion kërkimor për të mbledhur dhe analizuar kimikisht grimcat individuale të ajrit. Studimi, i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences, synonte të studionte grimcat e aerosolit në stratosferë. Stratosfera, shtresa e dytë e atmosferës së Tokës, është shtëpia e shtresës së ozonit, e cila mbron planetin nga rrezet e dëmshme ultravjollcë.

Ndërsa sasia e ndotjes nga mbeturinat hapësinore mund të duket e vogël, me mbi 5,000 satelitë të lëshuar në pesë vitet e fundit dhe pritjet që shumica prej tyre përfundimisht të rihyjnë në atmosferë, ekziston nevoja për të kuptuar se si kjo do të ndikojë në aerosolet stratosferike. OrbitingNow, një organizatë që gjurmon objektet në hapësirën e jashtme, aktualisht monitoron rreth 8,000 objekte në orbitën e ulët të Tokës që përfundimisht do të digjen në atmosferë.

Ky hulumtim nxjerr në pah ndikimin e paparë të eksplorimit të hapësirës në mjedisin e Tokës dhe rëndësinë e asgjësimit të përgjegjshëm të mbeturinave hapësinore. Të kuptuarit se si mbeturinat hapësinore ndikojnë në atmosferën tonë është thelbësore si për mbrojtjen e planetit tonë ashtu edhe për zhvillimin e qëndrueshëm të teknologjisë hapësinore.

Burimet:

– Kanali i motit dhe NOAA [pa URL]

– Procedurat e Akademisë Kombëtare të Shkencave [pa URL]