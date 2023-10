Studimi sugjeron se asteroidët e dendur të sistemit diellor mund të përbëhen nga elementë tepër të rëndë

By

Një studim i kohëve të fundit sugjeron se disa asteroidë në sistemin tonë diellor mund të përbëhen nga "elementë tepër të rëndë" natyralë që janë përtej elementeve të renditur në tabelën periodike. Këta asteroidë, të njohur si objekte kompakte ultra të dendura (CUDOs), janë më të dendur se çdo element natyror në Tokë.

Një nga këto CUDO është 33 Polyhymnia, i vendosur në rripin kryesor të asteroidëve midis Marsit dhe Jupiterit. Dendësia e këtij asteroidi i ka habitur shkencëtarët për vite me radhë, pasi madhësia e tij e vogël nuk është përgjegjëse për densitetin e tij të jashtëzakonshëm. Hulumtimet e mëparshme sugjeruan që grimcat e materies së errët mund të shpjegojnë densitetin, por studimi i ri sugjeron se klasa të panjohura të elementeve kimike përtej tabelës periodike mund të jenë përgjegjëse.

Shkencëtarët kanë debatuar nëse elementët më të rëndë se oganesson, elementi më i rëndë në tabelën periodike, mund të ndodhin natyrshëm dhe të jenë të qëndrueshëm. Këta elementë tepër të rëndë janë shumë radioaktivë dhe kalbet brenda milisekondave. Megjithatë, studimet e mëparshme kanë sugjeruar ekzistencën e një "ishulli të stabilitetit" në tabelën periodike, ku elementët tepër të rëndë me numër atomik afër 164 mund të ekzistojnë për periudha të shkurtra kohore pa iu nënshtruar prishjes së shpejtë.

Duke përdorur një model teorik të quajtur modeli Thomas-Fermi, studiuesit llogaritën strukturën atomike dhe densitetin e elementeve hipotetikë super të rëndë. Ata zbuluan se elementët me numra atomik afër 164 do të kishin një dendësi të ngjashme me atë të 33 Polyhimnia. Kjo sugjeron që elementët tepër të rëndë, nëse ekzistojnë, mund të shpjegojnë densitetin e CUDO-ve.

Nevojiten kërkime të mëtejshme për të përcaktuar përbërjen e saktë të këtyre asteroidëve dhe natyrën e elementeve super të rëndë. Nëse konfirmohet, ekzistenca e elementeve super të rëndë brenda sistemit tonë diellor do të ngrinte pyetje të reja në lidhje me formimin e tyre dhe pse ata nuk janë zbuluar jashtë asteroidëve.

Burimet:

Studimi: European Physical Journal Plus

Përkufizimi: Elemente tepër të rënda - elemente kimike jashtëzakonisht të rënda me numër atomik më të madh se 104.

Përkufizimi: Materia e Errët – një formë hipotetike e materies që besohet se përbën një pjesë të konsiderueshme të masës totale në univers, por nuk ndërvepron me dritën ose rrezatim tjetër elektromagnetik.

Përkufizimi: Objekte kompakte ultra të dendura (CUDOs) – një term i përdorur për të përshkruar asteroidët që janë më të dendur se çdo element natyror në Tokë.

Burimi: Live Science