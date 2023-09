Astronomët zbulojnë farat e mundshme të yjeve në retë e errëta infra të kuqe

Një studim i fundit i kryer nga astronomët duke përdorur teleskopin Atacama Large Milimeter/submilimeter Array (ALMA) ka hedhur dritë të re mbi formimin e yjeve me masë të lartë. Studiuesit u fokusuan në 39 re të errëta infra të kuqe (IRDC), të cilat janë re masive, të ftohta dhe të dendura gazi dhe pluhuri që besohet të jenë vendlindja e yjeve masive.

Ekipi zbuloi mbi 800 fara të mundshme yjesh, ose bërthama molekulare të reve, brenda këtyre IRDC-ve. Është interesante se 99% e këtyre bërthamave nuk kanë masën e nevojshme për të evoluar në yje me masë të lartë, duke sugjeruar se mekanizmi i formimit për yjet me masë të lartë ndryshon thelbësisht nga ai i yjeve me masë të ulët.

Një gjetje intriguese nga studimi është shpërndarja e këtyre bërthamave. Në grupimet yjore, yjet me masë të lartë zakonisht grupohen së bashku, ndërsa yjet me masë të ulët janë më të shpërndarë. Megjithatë, studiuesit zbuluan se vendndodhjet e bërthamave me masë më të lartë brenda IRDC-ve nuk treguan asnjë preferencë në krahasim me pozicionet e bërthamave me masë më të ulët. Në vend të kësaj, ekipi vuri re se bërthamat më të dendura prireshin të përqendroheshin në nivel lokal. Kjo tregon se bërthamat më të dendura, në vend të bërthamave thjesht më masive, mund të jenë pararendësit e yjeve me masë të lartë.

Kuptimi i formimit të yjeve me masë të lartë është thelbësor sepse ata luajnë një rol jetik në evolucionin e Universit. Yjet me masë të lartë kontribuojnë në çlirimin e elementeve të rënda dhe vdekjen e tyre shpërthyese pasi supernova krijojnë valë shokuese që formojnë mjediset e tyre përreth. Megjithatë, për shkak të rrallësisë së tyre, mekanizmi me të cilin formohen yjet masivë nuk është kuptuar mirë.

Ky studim ofron njohuri të vlefshme në fazat e hershme të formimit të yjeve me masë të lartë. Duke identifikuar farat e mundshme të yjeve brenda IRDC-ve, astronomët mund të zgjerojnë kuptimin e tyre për proceset komplekse të përfshira në lindjen e yjeve masive.

