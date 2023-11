Zbulohet data e re e nisjes për misionin CST-100 Starliner të Boeing

Në një përditësim emocionues nga NASA, lëshimi i parë me ekuipazh i automjetit CST-100 Starliner të Boeing do të bëhet në prill, sipas Phil McAlister, drejtor i divizionit të hapësirës komerciale të NASA-s. Misioni i Testit të Fluturimit të Ekuipazhit (CFT), i planifikuar fillimisht për vitin 2022, u vonua për të zgjidhur çështjet teknike. Megjithatë, përgatitjet për misionin janë në rrugën e duhur dhe nëse gjithçka shkon mirë, nisja do të ndodhë më 14 prill.

Misioni CFT ka një rëndësi të madhe pasi shënon jo vetëm fluturimin e parë me ekuipazh për anijen kozmike Starliner, por edhe herën e parë që një kapsulë amerikane me ekuipazh do të ulet në tokë në vend që të spërkatet në oqean. Për më tepër, kjo do të jetë nisja e parë me ekuipazh nga Kepi Canaveral që nga misioni Apollo 7 në 1968.

NASA dhe Boeing kanë punuar shumë për të adresuar problemet teknike të identifikuara gjatë përgatitjeve për misionin CFT. Një çështje përfshinte heqjen e shiritit të ndezshëm nga parzmoret e telit në kapsulën Starliner. Sipas Dave McCann, inxhinier kryesor i Boeing për programin Starliner, mbi 1,300 metra shirit janë hequr dhe janë zëvendësuar me alternativa jo të ndezshme. Ekipet punuan me zell për të garantuar sigurinë e automjetit.

Një aspekt tjetër domethënës i misionit është ridizajnimi i lidhjeve të buta në parashutat e anijes për të rritur kufirin e tyre të sigurisë. Një test lëshimi është planifikuar për në janar për të vlerësuar performancën e lidhjeve të ridizajnuara. Përfundimi me sukses i këtij testi do të jetë vendimtar në ruajtjen e orarit të nisjes për 14 Prill.

Pasi misioni CFT të jetë kryer me sukses, Starliner do të integrohet në flotën për misionet e ekuipazhit me kohëzgjatje të gjatë të Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor (ISS). Kjo do të alternohet me Crew Dragon të SpaceX, duke kontribuar në misionet e rregullta në ISS.

FAQ:

Pyetje: Kur është planifikuar nisja e parë me ekuipazh të CST-100 Starliner të Boeing?

Përgjigje: Nisja është planifikuar aktualisht për 14 Prill.

Pyetje: Çfarë e bën misionin CFT të rëndësishëm?

Përgjigje: Misioni CFT do të jetë kapsula e parë amerikane me ekuipazh që do të ulet në tokë në vend të oqeanit dhe do të jetë nisja e parë me ekuipazh nga Kepi Canaveral që nga viti 1968.

Pyetje: Cilat çështje teknike trajtuan NASA dhe Boeing?

Përgjigje: Çështjet përfshinin heqjen e shiritit të ndezshëm nga parzmoret e telit dhe ridizajnimin e lidhjeve të buta në parashutat e anijes për siguri më të madhe.

Pyetje: Cili është hapi tjetër përpara nisjes?

Përgjigje: Një test i rënies në janar do të vlerësojë performancën e lidhjeve të buta të ridizajnuara në parashutat. Suksesi i tij është vendimtar për ruajtjen e orarit të nisjes.