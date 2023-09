Sjellja e mrekullisë së kozmosit fëmijëve të Kenias

Astronomja keniane Susan Murabana është në një mision për t'u treguar fëmijëve në komunitetet rurale se shkenca është për të gjithë. Krahas bashkëshortit të saj, fotografit Daniel Chu Owen, Murabana udhëton në këto komunitete me një teleskop dhe një planetar të fryrë, duke u mësuar deri në 300 fëmijë rreth yjeve dhe planetëve. Kjo nismë financohet nga të ardhurat e udhëtimit që mbështesin Teleskopin Udhëtues, një ndërmarrje sociale e themeluar nga Murabana për të edukuar dhe frymëzuar të rinjtë rreth astronomisë dhe shkencës.

Mungesa e aksesit në teleskopë dhe planetarë është një sfidë me të cilën përballen shumë fëmijë në Kenia. Murabana shpreson se këto përvoja do të zgjerojnë horizontet e tyre dhe do të zgjerojnë botëkuptimin e tyre. Duke i prezantuar fëmijët me mrekullitë e kozmosit, ajo synon të frymëzojë dhe ndezë kureshtjen e tyre për botën dhe mundësitë që shtrihen përtej Kenias.

Burimi: The Guardian

Adresimi i normave të vdekshmërisë së nënave përmes mbështetjes për lindjen

Universiteti Huston-Tillotson, një universitet historikisht i zi në Austin, Teksas, ka nisur programin Boldly BLUE për të trajtuar normat e larta të vdekshmërisë amtare në shtet, veçanërisht në mesin e grave zezake. Nisma synon të trajnojë doula, mamitë dhe konsulentët e laktacionit për të ofruar mbështetje thelbësore gjatë procesit të lindjes.

Duke rritur diversitetin dhe disponueshmërinë e ekspertëve të lindjes në Teksasin Qendror, universiteti shpreson të përmirësojë aksesin ndaj kujdesit të harmonizuar kulturalisht dhe të vazhdueshëm për individët që lindin. Programi do të fokusohet fillimisht në trajnimin e doulas, me plane për t'u zgjeruar në konsulentët e laktacionit dhe mamitë në vitin e ardhshëm. Ofrimi i këtyre shërbimeve pa kosto do të ndihmojë të sigurohet që më shumë individë të kenë akses në mbështetjen që u nevojitet gjatë shtatzënisë dhe lindjes.

Burimi: KUT

Transformimi i baterive të vdekura në burime të qëndrueshme

Riciklimi i baterive të ngordhura mund të mbajë çelësin për prodhimin e qëndrueshëm të baterive për kalimin e energjisë së pastër. Rregulloret në Evropë po shtyjnë për rritjen e riciklimit të baterive, gjë që mund të zvogëlojë ndikimin mjedisor të prodhimit të baterive duke minimizuar nevojën për miniera të gjera dhe minimizuar mbetjet.

Më parë, riciklimi i baterive litium-jon ka qenë i kufizuar dhe sfidues. Megjithatë, rregulloret e reja në Evropë mandatojnë mbledhjen dhe riciklimin e baterive litium-jon nga automjetet elektrike, biçikletat elektronike dhe sistemet e ruajtjes së energjisë. Rregullat përfshijnë gjithashtu objektiva strikte të rikuperimit të metaleve. Këto rregullore shihen si një hap drejt krijimit të një qarku të mbyllur të materialeve kritike.

Duke ricikluar metale si litiumi, kobalti dhe nikeli nga bateritë e ngordhura, prodhimi i baterive të reja mund të jetë më i qëndrueshëm dhe miqësor ndaj mjedisit.

Burimi: Grist