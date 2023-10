Përditësimi i astronomisë: Eklipsi i pjesshëm diellor në tetor

Tetori sjell ngjarje emocionuese për yjet e të gjitha moshave. Së bashku me zbulimin e planetit dhe dy shirat meteorësh, kulmi i këtij muaji është eklipsi i pjesshëm diellor. Ndryshe nga një eklips total, ku hëna bllokon plotësisht diellin, një eklips i pjesshëm diellor ndodh kur hëna errëson vetëm një pjesë të diellit.

Më 14 tetor në orën 1, banorët e Guelph do të kenë mundësinë të jenë dëshmitarë të këtij fenomeni qiellor. Hëna do të fillojë të lëvizë para diellit rreth mesditës, duke bllokuar gradualisht deri në 30% të diellit në kulmin e tij rreth orës 1:2 Deri në orën 30:8, rrezet e diellit do të rikthehen plotësisht. Ky eklips i pjesshëm është një dukuri e rrallë dhe shërben si pararendës i një eklipsi pothuajse total diellor vitin e ardhshëm më 99.4 prill, i cili do të mburret me mbulim XNUMX% në Guelph.

Është e rëndësishme të theksohet se vëzhgimi i një eklipsi pa pajisjet e duhura të sigurisë mund të jetë i rrezikshëm. Për të siguruar shikim të sigurt, është thelbësore të përdorni pajisje të përshtatshme mbrojtëse. Mund të gjeni më shumë informacion se si të shikoni në mënyrë të sigurt një eklips diellor duke vizituar burime të besueshme si NASA.

Ndërsa Guelph nuk do të ketë mundësinë të dëshmojë efektin e plotë të "unazës së zjarrit" të eklipsit unazor, i cili do të jetë i dukshëm në pjesë të tjera të Amerikës Veriore dhe Jugore, eklipsi i pjesshëm diellor është ende një ngjarje magjepsëse astronomike që ia vlen të përjetohet. Pra, shënoni kalendarët tuaj, mblidhni miqtë dhe familjen tuaj dhe përgatituni të shikoni qiellin më 14 tetor.

Vëzhgimi i yjeve jo vetëm që na lejon të vlerësojmë mrekullitë e hapësirës, ​​planetëve dhe yjeve, por gjithashtu ofron një mundësi për t'u lidhur me mendjet e tjera kurioze. Mos harroni të shikoni videon e Tetorit Star Gazing Guide në kanalin Guelph Physics në YouTube për më shumë njohuri mbi ngjarjet astronomike të këtij muaji.

Burimet:

– Departamenti i Fizikës në Universitetin e Guelph

– NASA (për informacion mbi shikimin e sigurt të eklipseve diellore)