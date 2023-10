Studiuesit në Universitetin e Sidneit zhvillojnë metodën e imazhit me super rezolucion pa super lente

By

Studiuesit në Universitetin e Sidneit kanë bërë një zbulim të madh në imazhet me super-rezolucion, duke e arritur atë pa pasur nevojë për një super lente. Kjo metodë novatore, e botuar në revistën Nature Communications, ka potencialin për përparime në fusha të ndryshme, duke përfshirë imazhet mjekësore dhe vërtetimin e artit.

Metodat tradicionale optike kanë kufizime fizike kur bëhet fjalë për ekzaminimin nga afër të objekteve. Ky kufi, i njohur si kufiri i difraksionit, përcaktohet nga natyra valore e dritës. Do të thotë që një imazh i fokusuar nuk mund të jetë më i vogël se gjysma e gjatësisë valore të dritës që përdoret për të vëzhguar objektin.

Përpjekjet e mëparshme për të thyer këtë kufi duke përdorur super thjerrëza janë penguar nga humbjet ekstreme vizuale dhe mprehtësia e lenteve. Sidoqoftë, studiuesit në Universitetin e Sidneit gjetën një rrugë të re për të arritur superlensimin me humbje minimale, duke thyer kufirin e difraksionit me gati katër herë. Çelësi i suksesit të tyre ishte heqja fare e super thjerrëzës.

Teknika e re përfshin vendosjen e sondës së dritës larg objektit dhe mbledhjen e informacionit me rezolucion të lartë dhe të ulët. Duke matur më larg, sonda nuk ndërhyn me të dhënat me rezolucion të lartë. Kjo metodë prodhon një imazh të vërtetë të objektit përmes amplifikimit selektiv të valëve të dritës në zhdukje ose në zhdukje.

Ky zbulim ka implikime në fusha të ndryshme. Në fushën e mikroskopisë, ai mund të përmirësojë mikroskopinë me rezolucion super, duke çuar në përparime në diagnostikimin e kancerit, imazhet mjekësore, arkeologjinë dhe mjekësinë ligjore. Mund të përdoret gjithashtu në përcaktimin e përmbajtjes së lagështisë në gjethe me rezolucion më të madh dhe në teknikat e avancuara të mikrofabrikimit. Për më tepër, kjo teknikë mund të zbatohet për të zbuluar shtresa të fshehura në vepra arti, duke ndihmuar potencialisht në zbulimin e falsifikimit të artit ose veprave të fshehura.

Studiuesit përdorën dritën në frekuencën terahertz, në rajonin e spektrit midis të dukshmes dhe mikrovalës, për të kryer eksperimentet e tyre. Ky diapazon frekuencash ofron informacione të rëndësishme rreth mostrave biologjike, të tilla si struktura e proteinave, dinamika e hidratimit dhe imazhi i kancerit.

Në përgjithësi, kjo teknikë lejon imazhe me rezolucion të lartë duke qëndruar në një distancë të sigurt nga objekti, pa shtrembëruar atë që vërehet. Ka potencialin të revolucionarizojë imazhet në fusha të ndryshme dhe mund të jetë me interes për këdo që kryen mikroskop optik me rezolucion të lartë.

Referenca:

Tuniz, A., & Kuhlmey, B. (2023). Imazhe terahertz me gjatësi nënvalore përmes superlensit virtual në fushën e afërt rrezatuese. Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5