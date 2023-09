SpaceX lëshon me sukses 21 satelitë Starlink në orbitë

By

SpaceX ka lëshuar me sukses një grup prej 21 satelitësh Starlink në orbitë me një raketë Falcon 9. Nisja u zhvillua në bazën e Forcave Hapësinore Vandenberg në Kaliforni dhe raketa Falcon 9 u ngrit në orën 4:48 të mëngjesit EDT. SpaceX e transmetoi nisjen drejtpërdrejt në X (ish-Twitter) me mbulim që fillon pesë minuta para nisjes.

Ky nisje vjen menjëherë pas një tjetër misioni Starlink nga Bregu Hapësinor i Floridës, dhe shënon fluturimin e 17-të për fazën e parë të ripërdorur Falcon 9. Kjo është domethënëse pasi lidh rekordin e mëparshëm të SpaceX për ripërdorimin.

Starlink është megakonstelacioni ambicioz i internetit i SpaceX, i cili aktualisht ka mbi 4,750 satelitë operacionalë në Orbitën e Ulët të Tokës (LEO). Kompania ka plane për zgjerim të konsiderueshëm në të ardhmen.

Faza e parë e Falcon 9 u kthye në Tokë në mënyrë të sigurtë, duke kryer një ulje të saktë në një anije me dron SpaceX në det. Kjo fazë e parë e veçantë e Falcon 9 tani ka përfunduar gjashtë lëshime dhe ulje.

Përafërsisht 62.5 minuta pas nisjes, 21 satelitët Starlink u vendosën në pozicionet e tyre të përcaktuara në Orbitën e Ulët të Tokës (LEO).

Ky nisje dhe vendosje e suksesshme e më shumë satelitëve Starlink tregon më tej angazhimin e SpaceX për ndërtimin e një rrjeti global të internetit. Me çdo mision të suksesshëm, kompania i afrohet qëllimit të saj për të ofruar akses në internet me shpejtësi të lartë dhe të besueshme edhe në rajonet më të largëta të botës.

Përkufizime:

1. Raketa Falcon 9: Një mjet lëshimi orbital me dy faza i zhvilluar nga SpaceX për transportin e ngarkesave në hapësirë.

2. Satelitët Starlink: Satelitë të lëshuar nga SpaceX si pjesë e planit të tyre për të ofruar mbulim të internetit në mbarë botën.

3. Orbita e Ulët e Tokës (LEO): Rajoni i hapësirës që ndodhet afërsisht midis 160 dhe 2,000 kilometra mbi sipërfaqen e Tokës.

