SpaceX Falcon 9 është vendosur të lëshojë 22 satelitë Starlink

Një raketë SpaceX Falcon 9 është planifikuar të lëshojë 22 satelitë të internetit Starlink në orbitë sot nga Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida. Nisja është caktuar të bëhet në orën 5:20 EDT, me disa mundësi rezervë të disponueshme nëse është e nevojshme. Të interesuarit mund ta shikojnë nisjen drejtpërdrejt përmes llogarisë X të SpaceX (i njohur më parë si Twitter).

Faza e parë e raketës Falcon 9, e cila më parë ka fluturuar në 16 misione, do të kthehet në Tokë dhe do të ulet në anijen me dron Thjesht lexoni udhëzimet afërsisht 8.5 minuta pas nisjes. Ky nisje do të jetë një fluturim larg rekordit të ripërdorimit të kompanisë, i cili u vendos vetëm muajin e kaluar.

Përafërsisht 65 minuta pas nisjes, faza e sipërme e Falcon 9 do të vendosë 22 satelitët Starlink në hapësirë. SpaceX ka zgjeruar me shpejtësi megakonstelacionin e tij Starlink, me mbi 70 misione orbitale të nisura vetëm në vitin 2023. Aktualisht, ka rreth 4,900 satelitë Starlink në orbitë, dhe ky lëshim do të kontribuojë në rritjen e vazhdueshme të konstelacionit.

Starlink ofron shërbimin e internetit për klientët në mbarë botën duke transmetuar sinjale nga rrjeti satelitor te marrësit në tokë. Duke shtuar më shumë satelitë në plejadë, SpaceX synon të rrisë mbulimin dhe të përmirësojë lidhjen me internetin në nivel global.

Burimet:

– Artikulli burimor: [Vendos titullin e artikullit burimor]

– Kredia e imazhit: SpaceX