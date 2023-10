SpaceX vendos të lëshojë 22 satelitë Starlink për plejadë satelitore të përforcuara

Konstelacioni satelitor Starlink i SpaceX do të marrë një përmirësim të rëndësishëm me lëshimin e 22 satelitëve nga Florida. Raketa Falcon 9 që mban 22 satelitët e internetit Starlink është planifikuar të ngrihet të martën, më 17 tetor në orën 5:20 ET nga Kompleksi i Nisjes Hapësinore 40 (SLC-40) në Stacionin e Forcave Hapësinore Cape Canaveral.

Ky lëshim i veçantë është i dukshëm sepse shënon fluturimin e 16-të për përforcuesin e fazës së parë të raketës. Përforcuesi ka mbështetur më parë misione të tilla si GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 dhe tetë misione Starlink. Kjo histori mbresëlënëse tregon ripërdorimin dhe besueshmërinë e raketave të SpaceX.

Pas ndarjes së fazës, përforcuesi i fazës së parë nuk do të hidhet, por përkundrazi do të kthehet në Tokë. Ai do të kryejë një zbritje të kontrolluar dhe përfundimisht do të ulet në avionin drone Just Read the Instructions, i cili do të jetë i vendosur në Oqeanin Atlantik. Kjo përpjekje për ulje dhe rikuperim është një dëshmi e përkushtimit të SpaceX për eksplorimin e qëndrueshëm të hapësirës duke ripërdorur komponentë të shtrenjtë në vend që t'i hedhin pas një përdorimi të vetëm.

Për ata që janë të interesuar të shikojnë misionin që shpaloset, mbulimi i drejtpërdrejtë do të jetë i disponueshëm në kanalin zyrtar të SpaceX në YouTube, @SpaceX, afërsisht pesë minuta përpara nisjes. Kjo do t'u sigurojë shikuesve një ndenjëse në rreshtin e parë për të dëshmuar ngritjen e raketës Falcon 9 që mbante satelitët Starlink dhe zbarkimin e mëpasshëm të avionit drone në Oqeanin Atlantik.

Me çdo nisje të suksesshme, plejada satelitore Starlink e SpaceX vazhdon të zgjerohet, duke sjellë lidhjen globale të internetit me shpejtësi të lartë një hap më afër realitetit.

